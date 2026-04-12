Gremio de taxistas: "El combustible más caro no debe encarecer la carrera de taxi"

Publicado por Lina Zambrano Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Tarifas no deberían subir: El gremio de taxistas asegura que el incremento en los combustibles no justifica elevar el costo de las carreras, debido a la compensación estatal vigente.

Compensación parcial: El Gobierno cubre la diferencia del precio del combustible hasta 150 galones mensuales por unidad, aunque el consumo real de los taxis suele ser mayor.

Alzas puntuales por otros costos: Los cobros de la carrera mínima pasó de $2 a $ 2,50 pero según el gremio ese incremento no es por el precio del combustible, sino por el pago que deben hacer en lugares como centros comerciales.

"Los taxis no deberían subir sus tarifas pese al alza de combustibles", según el gremio de los taxistas. Pero esto en la práctica no aplica para todos los carros que dan el servicio de transporte. Desde este domingo 12 de abril de 2026, Ecuador aplica nuevos precios de los combustibles, en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y el encarecimiento del petróleo. Sin embargo, "el alza no debería trasladarse automáticamente al costo de las carreras de taxi", dijo a Diario EXPRESO el presidente de la Unión de Cooperativas de Taxis del Guayas, Jorge Gómez.

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El dirigente explicó que el sector mantiene un acuerdo con el Gobierno Nacional de una compensación económica para mitigar el impacto del incremento en el precio de la gasolina. “Nosotros tenemos un decreto ejecutivo mediante el cual se nos paga la diferencia cuando sube el combustible. El compromiso es no subir la carrera de taxi”, señaló Gómez en entrevista con Diario EXPRESO.

Actualmente, la gasolina extra y ecopaís se ubica en $ 3,024 por galón, mientras que el diésel premium cuesta $ 2,962. La gasolina súper registró el mayor incremento, al pasar de $ 3,41 a $ 4,57. Estos valores responden al sistema de bandas que ajusta mensualmente los precios según referencias internacionales, como el petróleo West Texas Intermediate (WTI), que en abril ha superado los 110 dólares por barril.

Pese a este escenario, Gómez insistió en que el precio mínimo de la carrera, tradicionalmente de 2 dólares, debería mantenerse. No obstante, reconoció que existen quejas ciudadanas por cobros de hasta 2,50 dólares en trayectos cortos.

¿Por qué la carrera mínima de taxi subió?

Según explicó Gómez, estos incrementos no responden directamente al costo del combustible, sino a factores adicionales. “Hay compañeros que trabajan en centros comerciales o hoteles que pagan cuotas por operar en esos espacios, lo que les obliga a subir un poco la tarifa para cubrir esos costos”, indicó.

De acuerdo con Gómez, los conductores agrupados en la cooperativa que opera en el aeropuerto deben cubrir una cuota mensual que supera los 17.000 dólares. Este monto es asumido de forma colectiva por entre 87 y 90 taxistas, lo que implica un aporte individual de más de 200 dólares mensuales.

Esta carga económica incide directamente en la dinámica del servicio. “Si los compañeros se mantienen cobrando la carrera mínima de 2 dólares, no lograrían cubrir ese pago y podrían incluso perder su puesto de trabajo”, explicó.

En este contexto, los incrementos puntuales en las tarifas responden a la necesidad de sostener la operación en espacios donde existen costos adicionales por uso de infraestructura o permisos, más que a variaciones en el precio del combustible.

Así, mientras el gremio insiste en mantener la tarifa base en la mayor parte de la ciudad, reconoce que en ciertos puntos específicos como aeropuertos, hoteles o centros comerciales las condiciones económicas obligan a ajustes para garantizar la continuidad del servicio.

En contraste, los taxistas que operan de forma independiente en las calles o mediante aplicaciones continúan, en su mayoría, respetando la tarifa habitual. El dirigente reiteró que el gremio mantiene el compromiso de no solicitar alzas, ya que el Estado cumple con el pago mensual de la compensación.

¿Cuántos galones de gasolina son compensados?

El mecanismo de compensación cubre la diferencia del precio del combustible sobre una base referencial de 2,46 de dólares por galón, el acuerdo está vigente desde junio de 2024, y se aplica hasta un tope de 150 galones mensuales por unidad. Aunque el consumo real de un taxi puede superar esa cifra, con un promedio de entre 8 y 10 galones diarios, "el acuerdo permite aliviar parcialmente el impacto", enfatizó Gómez.

Agregó que algunos conductores complementan su operación con el uso de gas licuado de petróleo (GLP), cuyo costo es menor, lo que también ayuda a equilibrar los gastos. "No obstante, no todos pueden acceder a este sistema debido a la inversión inicial que requiere".

En Guayaquil existen alrededor de 15.000 taxistas, de los cuales entre el 80 % y el 85 % recibe actualmente la compensación estatal, según estimaciones del gremio. El beneficio depende de que los conductores mantengan actualizada su información en las plataformas oficiales de transporte.

A pesar del complejo panorama internacional, Gómez aseguró que el sector apuesta por mantener la estabilidad en las tarifas y la calidad del servicio. “La ciudadanía puede estar tranquila. Nuestro compromiso es no subir las carreras y seguir prestando un servicio eficiente”, afirmó.

El esquema de compensación, vigente desde 2024, se mantendrá mientras dure el actual Gobierno, aunque su continuidad dependerá de futuras decisiones de política pública. Entretanto, el gremio insiste en que el desafío no es trasladar los costos al usuario, sino sostener la operación en medio de un mercado volátil.