Quién es Carlos Serrano y por qué renunció a la Viceprefectura del Guayas

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Carlos Serrano renunció a la Viceprefectura del Guayas alegando nuevos desafíos políticos



Su salida ocurre pese a que debía asumir la Prefectura tras la renuncia de Marcela Aguiñaga



La decisión reconfigura el escenario político y abre incertidumbre sobre la sucesión

La mañana de este 10 de abril de 2026, Carlos Serrano presentó su renuncia a la Viceprefectura del Guayas, argumentando que busca asumir “nuevos desafíos políticos”. Su salida ocurre en medio de un escenario marcado por cambios en la administración provincial.

En una carta dirigida a la prefecta Marcela Aguiñaga, el ahora exviceprefecto explicó que su decisión responde a una reflexión personal y política. En el documento, sostuvo que se retira con la convicción de haber aportado al desarrollo de la provincia, tras un trabajo enfocado —según indicó— en el territorio, el fortalecimiento institucional y el trabajo en equipo.

La dimisión se produce pese a que Serrano estaba llamado a asumir la Prefectura una vez que Aguiñaga concretara su renuncia, prevista para el 14 de mayo de 2026, lo que añade un nuevo matiz al panorama político del Guayas.

Trayectoria política y perfil público

Carlos Guillermo Serrano Bonilla, de 49 años, llegó a la Viceprefectura como parte del binomio de Aguiñaga por la Revolución Ciudadana (RC). En sus redes sociales se define como empresario, político, deportista y católico.

Su carrera en el sector público incluye dos periodos como concejal del cantón Samborondón, entre 2009 y 2019, etapa en la que impulsó iniciativas relacionadas con el desarrollo agrícola y ganadero.

En paralelo, ha mantenido actividad en el sector privado, principalmente en áreas vinculadas a la construcción y el comercio. Además, ha participado en acciones de voluntariado, según información difundida por la Prefectura del Guayas.

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Formación, patrimonio y actividad empresarial

En el ámbito académico, Serrano registra en la Secretaría de Educación Superior (Senescyt) un título de Tecnólogo Superior Universitario en Administración, obtenido en el Instituto Blue Hill College, con sede en Guayaquil.

De acuerdo con su última declaración ante la Contraloría General del Estado, su patrimonio supera los $350.000.

Asimismo, consta como gerente de la empresa DERILSA S. A., dedicada a actividades agrícolas, agropecuarias, ganaderas y avícolas. A lo largo de su trayectoria empresarial, también ha ocupado cargos directivos en compañías relacionadas con la comercialización de inmuebles, electrodomésticos y productos del sector agrícola.