Carlos Serrano renuncia a la Viceprefectura del Guayas

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Carlos Serrano renunció a la Viceprefectura del Guayas, según fuentes, en medio de cambios políticos.

La salida ocurre antes del 14 de mayo, cuando Marcela Aguiñaga dejará la Prefectura por motivos familiares.

Guayas entra en transición política rumbo a elecciones seccionales 2026 tras renuncia de Serrano.

El viceprefecto del Guayas, Carlos Serrano, presentó su renuncia al cargo, según se confirmaron fuentes a EXPRESO, en un movimiento que reconfigura el escenario político en la provincia.

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Aunque no se han detallado públicamente las razones de su dimisión, la salida de Serrano se produce en un contexto de creciente dinámica política en Guayas, una de las provincias con mayor peso electoral del país.

La dimisión ocurre semanas antes del 14 de mayo, fecha en la que la prefecta Marcela Aguiñaga anunció que dejaría sus funciones por motivos familiares. Este contexto sitúa la salida de Serrano dentro de un proceso más amplio de transición en la Prefectura del Guayas.

Los retos de la Prefectura

Serrano había cumplido funciones como segundo al mando en la administración. A sus 49 años, Serrano tiene trayectoria en los sectores público y privado. Se desempeñó como concejal de Samborondón durante dos periodos consecutivos (2009-2019), en representación de las zonas rurales.

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Durante su gestión impulsó proyectos enfocados en el desarrollo agrícola y ganadero, así como iniciativas para fortalecer el emprendimiento en comunidades rurales

El doble movimiento -la renuncia del viceprefecto y la salida anunciada de Aguiñaga— ocurre en un momento en que el país está a la espera de la seccionales 2026.