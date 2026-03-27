Seccionales 2027: ¿La fecha para la posesión de alcaldes y prefectos se adelantará?

Nueva propuesta de calendario electoral contempla cambios. Uno de ellos tiene que ver con la inscripción de candidaturas

Los ecuatorianos acudirán a las urnas el próximo 14 de febrero de 2027.

Con el posible cambio en la fecha de las elecciones seccionales, todo el calendario aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sufriría modificaciones. Un punto clave será la fecha para la inscripción de candidaturas.

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El Pleno del CNE se reunirá la tarde del 27 de marzo de 2026 para tratar “la actualización del Calendario Electoral para las "Elecciones Seccionales y Elección de Consejeras y Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 2027"”.

La propuesta plantea que los ecuatorianos acudan a las urnas el 29 de noviembre de 2026; es decir, en ocho meses.

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Con este escenario, varias fechas del calendario vigente deberán ajustarse. En la práctica, las organizaciones políticas tendrán que adelantar sus procesos de democracia interna para definir a sus candidatos.

Según el documento remitido a los consejeros del CNE, las primarias deberán realizarse entre el 18 de junio y el 2 de julio de 2026. Este paso es determinante, ya que constituye un requisito para la posterior inscripción de candidaturas.

Otro hito del eventual nuevo calendario es la inscripción de alianzas electorales, previstO entre el 18 de junio y el 18 de julio de 2026.

Sobre la inscripción de candidaturas

La etapa electoral inicia con la convocatoria oficial a elecciones. La propuesta contempla que esta se realice el 1 de agosto. A partir de esa fecha, la inscripción de candidaturas comenzaría el 2 de agosto de 2026 y se extendería hasta el 18 del mismo mes.

En este punto, el Código de la Democracia establece que “los afiliados y adherentes permanentes no podrán inscribirse como candidatos de otras organizaciones políticas, a menos que hayan renunciado con noventa días de anticipación a la fecha del cierre de las inscripciones de candidaturas en el proceso electoral que corresponda”.

Los vocales del CNE se reunirán la tarde del 27 de marzo de 2027 ARCHIVO: CNE

La normativa también prevé una excepción: podrán inscribirse quienes cuenten con autorización expresa de la organización política a la que pertenecen, de conformidad con sus estatutos.

En este contexto, este plazo será determinante para los candidatos que aspiren a participar por una organización distinta a la que pertenecen. Por ejemplo, Revolución Ciudadana ha anunciado que buscará otro movimiento para presentar a sus candidatos ante la suspensión que enfrenta, dispuesta por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

La campaña electoral

En el calendario vigente, el inicio del proselitismo político está previsto para enero de 2027. Con el cambio en la fecha de votación, este periodo se ubicaría entre el 12 y el 26 de noviembre de 2026.

¿Se adelantará la posesión de autoridades?

Una de las interrogantes frente al cambio de fechas es si se mantendrá el plazo para la posesión de las autoridades locales. Según la propuesta remitida a los vocales del CNE, el 14 de mayo de 2027 se mantendría como la fecha para la asunción de funciones.

Sobre el eventual cambio en el calendario electoral, el experto en derecho Esteban Ron señaló que no existe una norma que establezca que el CNE pueda adelantar elecciones. “Lo que existe es un posible retraso de las elecciones debido a contingencias”, mencionó.

Ron advirtió que, tras una eventual decisión del CNE, podrían generarse riesgos de inconstitucionalidad, debido a una posible afectación de principios como la igualdad de oportunidades y eventuales restricciones a los derechos de participación política.

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