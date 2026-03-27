Seccionales 2027: CNE analizará adelantar elecciones para el 29 de noviembre 2026

El Pleno del Consejo Nacional Electoral se reunirá para tratar la actualización del calendario electoral ya aprobado

El Consejo Nacional Electoral (CNE) se reunirá la tarde de este 27 de marzo de 2026. En el orden del día enviado a los consejeros para dicha reunión consta un punto en el orden del día: “actualización del Calendario Electoral”.

Dicha actualización se refiere al cronograma que ya fue aprobado por le Pleno del CNE para las elecciones seccionales. Actualmente, dicho calendario establece que el sufragio se realizará el próximo 14 de febrero de 2027.

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Con esa fecha en cuenta, el CNE declaró el inicio del año electoral el pasado 14 de febrero de 2026. Según el Código de la Democracia, un año antes de cada proceso electoral se debe declarar formalmente el inicio para la preparación de los comicios.

¿Qué dice la convocatoria?

La sesión de esta tarde fue convocada de manera ordinaria. EXPRESO pudo acceder a dicha convocatoria en la que se señala que la sesión arrancará a las 14:00 y será de manera virtual. La consejera Elena Nájera confirmó dicho llamado para esta tarde.

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Además, como parte de la convocatoria se establece una propuesta de modificación. En ella se establece que el sufragio se realice el próximo 29 de noviembre de 2026. Es decir, los ecuatorianos podrían asistir nuevamente a las urnas en ocho meses.

La convocatoria a elecciones se realizaría entre el 27 y el 30 de julio de 2026. Asimismo, la inscripción de las candidaturas se haría entre el 2 y el 17 de agosto de este año.

¿Por qué se adelantan elecciones

EXPRESO también pudo conocer que la base para la modificación del calendario electoral es la previsión sobre la situación climática entre diciembre 2026 y febrero de 2027.

El fundamento para los cambios será un informe de la Secretaría de Riesgos en las que se hace mención al Fenómeno del Niño. Dicho fenómeno podría complicar la realización de los comicios en la fecha ya aprobada.

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