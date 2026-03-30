Emergencias en Quito: 42 nuevos bomberos se integran al sistema de respuesta

El Cuerpo de Bomberos Quito está conformado por 1.440 miembros, entre personal operativo y administrativo.

En el sur de Quito, la Escuela de Formación de Bomberos Mayor Rodrigo Peñaherrera fue escenario de una nueva promoción: 42 bomberos reforzarán las 27 estaciones de la ciudad. Su misión será enfrentar emergencias que van desde siniestros de tránsito hasta incendios y los efectos de la temporada de lluvias.

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Durante la ceremonia, la alcaldesa subrogante, Fernanda Racines, resaltó o en el rol silencioso pero constante de estos profesionales. Recordó que su trabajo no solo se limita a los momentos de crisis visibles, sino que implica una vigilancia permanente.

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“Están ahí todo el tiempo, nos cuidan día y noche”, señaló, destacando también la disposición de arriesgar la vida incluso por desconocidos.

Racines también subrayó el respaldo familiar como un pilar clave para quienes deciden asumir esta vocación.

En su intervención, hizo referencia a la capacidad de los bomberos de extender su ayuda más allá de la ciudad, participando en emergencias en otros territorios y siendo reconocidos por su actuación en inundaciones e incendios.

Aumento de emergencias en el DMQ

Por su parte, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito, Esteban Cárdenas Varela, centró su discurso en el compromiso que implica portar la casaca roja. Según explicó, este uniforme representa no solo valentía, sino también sacrificio, solidaridad y servicio a la comunidad.

El oficial no evitó advertir sobre las exigencias de la profesión. Anticipó jornadas extensas, situaciones complejas y momentos de alta presión en los que los nuevos bomberos deberán poner a prueba tanto su formación como sus valores.

🫡 #SalvamosVidas | Hoy, celebramos un logro que marca vidas y fortalece nuestro compromiso con la ciudad.



🧑‍🚒 Inicia la ceremonia en la que 42 nuevos bomberos, se incorporan oficialmente al Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito como Operadores de Vehículos de… pic.twitter.com/20SESWx4WQ — Bomberos Quito (@BomberosQuito) March 27, 2026

A los 42 bomberos nuevos se suma una flota vehicular renovada, infraestructura moderna, equipamiento especializado y una apuesta por la innovación tecnológica, elementos que respaldan su capacidad de respuesta ante emergencias.

De acuerdo con el Municipio, el crecimiento del personal, la incorporación de nuevos vehículos y la ampliación de estaciones responden al aumento sostenido de emergencias, tanto dentro como fuera del Distrito Metropolitano.

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En ese contexto, y como parte de los 82 años de vida institucional, se graduaron 42 bomberos operadores de vehículos de emergencia, 41 hombres y una mujer, quienes completaron un proceso de formación que combinó capacitación técnica, preparación profesional y entrenamiento en campo.

Actualmente, la institución está conformada por 1.440 miembros, entre personal operativo y administrativo, que sostienen día a día la atención de emergencias en la capital.

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