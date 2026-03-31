Vehículos nuevos en Quito: así cambia la matriculación desde el 1 de abril

Debido a la alta demanda, la AMT suspendió en ingreso de trámites para la matriculación de autos nuevos

La AMT realizó un ajuste en la matriculación de vehículos nuevos en Quito.

Quito introduce un cambio en el proceso de matriculación de vehículos nuevos a partir de abril de 2026. La medida, anunciada por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), busca agilizar los trámites, reducir la acumulación de solicitudes y frenar posibles actos de corrupción en el sistema.

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El pasado 21 de marzo, la entidad suspendió temporalmente la recepción de nuevos trámites como parte de un plan para descongestionar el alto volumen de solicitudes pendientes. La decisión afectó a concesionarias, importadores directos, beneficiarios de exoneraciones tributarias, menajes de casa y vehículos diplomáticos.

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En ese contexto, el director de la institución, Washington Martínez, anunció que desde el 1 de abril se implementará un sistema completamente digital.

A través de esta modalidad, las personas designadas por los concesionarios podrán ingresar directamente al sitio web institucional para cargar la información requerida, eliminando la intermediación presencial.

Martínez explicó que este cambio permitirá “cortar la posibilidad de actos de corrupción”, como la manipulación en la elección del dígito de la placa o los tiempos de entrega. Además, se prevé una reducción significativa en los plazos de atención.

Actualmente, la AMT registra 11.550 trámites ingresados, de los cuales 7.000 ya han sido atendidos. Esta acumulación motivó la suspensión temporal del servicio hasta finales de marzo. La entidad espera retomar el ingreso de solicitudes en los próximos días y alcanzar un ritmo de entrega de hasta 550 matrículas diarias.

El funcionario también señaló que la medida responde a una demanda ciudadana: evitar que la matriculación de un vehículo nuevo se convierta en un proceso que puede tardar más de un mes. Para evaluar el impacto del nuevo sistema, está prevista una primera revisión el 15 de abril.

¿Cómo era el proceso antes del cambio?

Previo a este cambio, los representantes de las casas comerciales donde se adquiría el automotor eran responsables de gestionar toda la documentación, incluyendo facturas, improntas, pagos de impuestos y placas. Posteriormente la entregaba a la AMT.

Luego, la entidad municipal proporcionaba la matrícula y las placas en un plazo de hasta 72 horas, aunque el tiempo podía extenderse. Tras ello, los vehículos tienen 30 días para realizar la Revisión Técnica Vehicular (RTV).

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