Cierre parcial en la av. Oswaldo Guayasamín por retiro de árboles en riesgo

Se identificaron 10 árboles como un riesgo de caerse en la av. Oswaldo Guayasamín

A finales de enero se retiró árboles en riesgo de caer en la av. Simón Bolívar, en el sector El Ciclista.

Este 4 de abril de 2026, un tramo de la avenida Oswaldo Guayasamín, a la altura de Miravalle 2, permanecerá cerrado mientras se ejecutan trabajos de retiro de árboles que presentan un deterioro estructural y sanitario.

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La intervención está prevista hasta las 13:00 de este sábado. Durante ese tiempo, la circulación en sentido occidente–oriente se suspenderá completamente en un tramo aproximado de 100 metros.

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Personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) se encarga de gestionar la movilidad en la zona, donde se prevén desvíos y posibles congestiones.

De acuerdo con evaluaciones técnicas de la Empresa de Movilidad y Obras Públicas realizadas en el sitio, al menos 10 árboles han sido identificados como un riesgo, principalmente por la posibilidad de caída hacia la vía.

Estas condiciones, según los informes, reducen además su capacidad de aportar beneficios ambientales.

Lo que dice la normativa metropolitana

La normativa metropolitana establece que los ejemplares en mal estado o que representen peligro deben ser retirados, con la obligación de compensar la cobertura vegetal. En este caso, se prevé la reposición con especies nativas como aliso, arupo, arrayán y cholán.

Mientras duren los trabajos, las autoridades recomiendan a los conductores tomar rutas alternas y circular con precaución en los alrededores.

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Una intervención similar se realizó en la avenida Simón Bolívar el pasado 28 y 29 de marzo. Los trabajos se concentraron en los taludes ubicados entre el Colegio Kepler y el Redondel del Ciclista, cubriendo una extensión aproximada de 2,2 kilómetros.

De acuerdo con evaluaciones técnicas, cerca de 40 árboles fueron identificados con riesgo inminente de vuelco, además de presentar condiciones fitosanitarias deficientes que limitan sus beneficios ambientales.

🌳 #QuitoConObras | Atención Miravalle 2🌳



Este sábado 4 de abril (07h00–13h00) realizaremos el retiro de árboles en mal estado en la #AvOswaldoGuayasamín.



🚧 Cierre total sentido occidente-oriente



Coordinamos con @AMT_Quito la movilidad en el sector



Léelo aquí 👉… pic.twitter.com/h6WlAmxfdv — Obras Quito (@ObrasQuito) April 3, 2026

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