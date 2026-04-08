Actualización del catastro se inicia en Quito y tomará 10 meses

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

Las claves del caso El Municipio fue sancionado con $ 15.795 por incumplimientos en la actualización y envío de información catastral al sistema nacional



El proceso de actualización incluye nueva cartografía con el IGM y migración a plataforma solicitada por el Miduvi

El Municipio de Quito inició un proceso de actualización del catastro que se extenderá por aproximadamente 10 meses, hasta febrero de 2027, tras la sanción impuesta por la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (SOT) por incumplimientos en el manejo de esa información.

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El alcalde, Pabel Muñoz, informó que mantuvo una reunión con la SOT para definir una hoja de ruta que permita corregir las observaciones. Como parte de este plan, se ejecuta el levantamiento de nueva cartografía en coordinación con el Instituto Geográfico Militar (IGM), entidad rectora en materia cartográfica en el país.

Según explicó, este componente técnico es el más extenso del proceso y busca mejorar la precisión de la información territorial, incluyendo una mejor adaptación a las características del terreno y sus accidentes geográficos.

Migración a otra plataforma

El proyecto contempla también actualización alfanumérica del catastro y la migración de la plataforma histórica del Municipio hacia un nuevo sistema requerido por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), en el marco de la Ley de Ordenamiento Territorial y Gestión del Suelo.

Motivos de la sanción al Municipio

La intervención se produce luego de que la SOT determinara que el Municipio incurrió en una infracción grave al no cumplir con la actualización ni el envío completo de datos al Catastro Nacional Integrado Georreferenciado. El informe técnico y jurídico estableció que el cabildo incumplió el 18,75 % de los parámetros técnicos exigidos por la normativa nacional.

Entre las principales observaciones constan la omisión de 21 parámetros en las bases catastrales, la falta de implementación del sistema SIGCAL, con 11 parámetros no verificados, e inconsistencias en la estructura de la clave catastral. Como resultado, se impuso una multa de $ 15.795.

Impacto en las finanzas del Cabildo



El informe también advierte sobre el impacto económico de estas falencias. Según estimaciones basadas en datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), citadas por la SOT, Quito no está percibiendo cerca de $ 189 millones anuales debido a la desactualización del catastro, dado su rol en la determinación de tributos locales.