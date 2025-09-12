Preguntas frecuentes sobre la devolución del IVA: plazos, denuncias y dónde recurrir

Adultos mayores reclaman por los atrasos en la devolución del IVA; muchos aún esperan respuesta del SRI pese a sus gestiones.

Hay atraso en la devolución del IVA de parte del SRI, lo que ha llevado a los ciudadanos preguntarse: ¿Cuánto tiempo debe pasar desde que se hace la solicitud hasta que les pagan? La respuesta es que una vez que el adulto mayor o la persona con discapacidad solicita la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el primer grupo debe esperar 60 días para que le depositen el dinero y el segundo grupo vulnerable hasta 90 días. Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), esto se debe a que se reforzaron los filtros de control.

Tal como lo ha reiterado el SRI, en el tercer trimestre de 2024 se identificaron esquemas irregulares en los que se utilizaba la identidad de personas adultas mayores o con discapacidad, en complicidad con proveedores de facturación electrónica, para solicitar devoluciones del IVA de forma indebida.

El grupo de adultos mayores que presentó una acción de protección para exigir la devolución del IVA, el 2 de septiembre de 2025, relató los trámites realizados en nombre de quienes aún no han recibido el pago: enviaron cartas a la Presidencia, al Ministerio de Economía y al SRI. A esto se suma la medida judicial, de la cual esperan conocer la fecha de la primera audiencia.

¿Cómo saber qué le han pagado?

Harry Valarezo, uno de los adultos mayores que firmó la acción de protección, explicó a Diario EXPRESO que es muy importante que la persona sepa hasta qué mes le han pagado. Para ello, debe ingresar al sistema virtual del SRI con su clave personal. En el mismo portal también se puede verificar si se ha aprobado el reembolso del impuesto.

¿Cómo consultar el estado de los trámites?

Canal telefónico

Llame al 1700 SRI SRI (1700 774 774), o a las líneas fijas 043 805 920 y 032 998 100 a escala nacional.

El canal telefónico está disponible de lunes a viernes, de 08h00 a 18h00, de manera ininterrumpida.

Para devoluciones debe seleccionar la opción 2, destinada a requisitos para trámites de devolución de impuestos a personas adultas mayores o con discapacidad, y su forma de presentación.

Canal presencial

Los centros de atención están disponibles en las 24 provincias del Ecuador, brindando información y asistencia en trámites tributarios.

La atención se efectúa bajo demanda y en orden de llegada, siempre que se presenten requisitos completos, correctos y vigentes.

Para facilitar el proceso, el SRI recepta hasta 3 trámites por titular. También puede hacerlo un tercero autorizado, siempre que los tres trámites correspondan al mismo contribuyente.

El SRI garantiza atención preferencial a ciudadanos que pertenecen a grupos de atención prioritaria.

Canal virtual (SRI en línea)

Ingrese a www.sri.gob.ec

Escoja la opción “SRI en línea”.

Dé clic en “Trámites y Notificaciones”.

Seleccione “Trámites”.

Elija “Estado Individual de trámite”.

