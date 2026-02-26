Operativo Apolo 8: Desarticulación de bandas delictivas en el Guayas

Agentes de la Unidad de Vigilancia Comunitaria custodian a los detenidos durante el operativo Apolo 8 en Guayas.

El Ministerio del Interior, liderado por John Reimberg, informó sobre la ejecución del operativo Apolo 8, una intervención estratégica coordinada por la Policía Nacional en sectores críticos de la provincia del Guayas. A través de su cuenta oficial en la red social X, el ministro detalló los resultados de los allanamientos realizados en Durán, Portete, Los Esteros y el Distrito Sur de Guayaquil.

Estas acciones permitieron afectar las estructuras operativas de grupos de delincuencia organizada como Los Tiguerones, Águilas, Lobos, Latin King y Mafia 18, vinculados a delitos de alto impacto como sicariato, extorsión y tráfico de armas.

Detalles y resultados del operativo policial en Guayas

La intervención se fundamentó en la recolección de información mediante el sistema de denuncias por Código QR, permitiendo la incautación de un importante arsenal y la recuperación de bienes sustraídos. Los resultados oficiales se enlistan a continuación:

Aprehendidos en Guayas: Se registró la detención de 32 ciudadanos, entre ellos dos menores de edad. Seis de los adultos poseen antecedentes penales por robo, microtráfico y extorsión.

Armas de fuego e intendencia: La Policía incautó 28 armas de fuego, 9 miras telescópicas, 11 alimentadoras y 150 cartuchos de diversos calibres.

Vehículos recuperados en operativos: Se reportó la recuperación de 9 vehículos y 20 motocicletas con reporte de robo.

Dispositivos móviles: Un total de 300 celulares fueron decomisados para las investigaciones pertinentes sobre coordinación de delitos.

Sustancias catalogadas sujetas a fiscalización: Se retiraron del mercado ilegal 1.424 dosis de droga.

Denuncia ciudadana y continuidad operativa

El éxito de estas intervenciones, según destacó el ministro John Reimberg, responde en gran medida al uso de herramientas tecnológicas como el código QR, que permite a la ciudadanía reportar actividades ilícitas de forma anónima. La Policía Nacional mantiene activos los operativos en las zonas intervenidas para prevenir represalias y consolidar el control estatal en los sectores donde operan estas estructuras delictivas, asegurando que las investigaciones continúen para determinar el origen del arsenal y los dispositivos móviles incautados.

