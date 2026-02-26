¿Lloverá en Guayaquil este jueves 26 de febrero? Esto anticipa el Inamhi

La institución detalló su previsión del clima para Guayaquil. Las constantes lluvias han afectado a la ciudad

Las intensas lluvias que han marcado el invierno de 2026 en Guayaquil mantienen en alerta a ciudadanos y autoridades.

Inundaciones, congestión vehicular y afectaciones en distintos sectores han evidenciado la vulnerabilidad de la ciudad frente a precipitaciones prolongadas.

¿Qué prevé el Inamhi para este jueves 26 de febrero?

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) actualiza diariamente las condiciones previstas para las principales ciudades del país.

De acuerdo con el reporte emitido la mañana de este jueves 26 de febrero, en Guayaquil se anticipa una temperatura que oscilará entre los 29 y 32 grados centígrados, en una jornada caracterizada por variaciones significativas a lo largo del día.

El organismo prevé una mañana mayormente soleada, seguida de una tarde parcialmente nublada con presencia de chubascos aislados. Para el horario nocturno se esperan lluvias, lo que podría incidir nuevamente en la movilidad y en sectores propensos a la acumulación de agua.

Aunque se trata de un patrón típico de la temporada invernal, la reiteración de precipitaciones obliga a mantener medidas de prevención.

Además de la probabilidad de lluvia, el Inamhi advierte sobre niveles muy altos de radiación ultravioleta durante la tarde. En ese sentido, se recomienda evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 y las 15:00, utilizar protección adecuada y mantenerse hidratado.

En paralelo, proyecciones climáticas difundidas por Google anticipan que entre el jueves 26 de febrero y el martes 3 de marzo podrían registrarse tormentas eléctricas fuertes en la ciudad.

