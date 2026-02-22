Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

John Reimberg cumplió un año como ministro del Interior
John Reimberg cumplió un año como ministro del Interior.Cortesía

John Reimberg cumple un año en Interior: operativos y violencia sin tregua

Expertos ven énfasis operativo sin bajar homicidios y exigen lucha contra impunidad, desarme y prevención territorial

John Reimberg cumplió un año como ministro del Interior (fue nombrado el 21 de febrero de 2005) y cierra su primer ciclo al frente del Ministerio del Interior con una gestión marcada por operativos de alto impacto, decomisos relevantes y una narrativa de “mano firme” contra el crimen organizado. Sin embargo, los indicadores de homicidios mantienen a Ecuador en máximos históricos, lo que tensiona la lectura de resultados y la efectividad de la estrategia.

(Te puede interesar: John Reimberg: “El Estado no va a ceder Guayaquil al crimen organizado”)

EXPRESO consultó a tres especialistas para evaluar el primer año de gestión y qué estrategia debería implementarse para corregir errores y mejorar la seguridad del país. Los tres especialistas coinciden en que el primer año de John Reimberg al frente del Ministerio del Interior ha privilegiado el accionar operativo y la visibilidad de resultados tácticos (capturas, extradiciones y decomisos), pero sin un impacto sostenible en la reducción de la violencia letal.

Daniel Pontón, experto en seguridad, describe al ministro como proactivo, aunque con “escasa capacidad de conducción estratégica”, pues, a su juicio, se profundizó el mismo esquema operacional y los indicadores no muestran mejoras sustantivas: “cero impacto” en la baja de homicidios. 

En su diagnóstico, corregir el rumbo exige un plan estructurado con objetivos plausibles y realistas, que priorice reducir la violencia por encima de los golpes a “estructuras volantes” de GDO; su eje sería combatir la impunidad, establecer un control estricto de armas (desarme) y desplegar prevención con énfasis territorial.

RELACIONADAS
John Reimberg
Hace una semana, el Gobierno intervino operativamente Segura EP por presuntos incumplimientos en el manejo de la información.ALEX LIMA

Decisiones y acciones clave

  1. Reordenamiento policial. En su primera semana, Reimberg solicitó la renuncia de 10 generales para evaluar y reorganizar la cúpula de la Policía, una señal de ruptura con inercias internas
  2. Ofensiva antidrogas. El Gobierno reportó 214,53 toneladas de droga incautadas en 2025 (–27% vs. 2024), con megaoperativos en altamar coordinados con EE. UU. y un total de 19 objetivos de alto valor capturados; Interior y la Policía también informaron golpes puntuales como más de 6 toneladas incautadas en cinco operaciones de mayo.
  3. Relación con justicia y agresivo discurso público. Reimberg endureció su retórica contra jueces y fiscales que, a su criterio, “liberan delincuentes”, anunciando denuncias desde el Ministerio.
  4. Coordinación interagencial y proyección externa. Desde el Bloque de Seguridad, el ministro ha insistido en una postura “más ofensiva” contra bandas y en acuerdos internacionales para cooperación en inteligencia y extradiciones.

Desde una óptica organizacional, Wagner Bravo, exjefe del Estado Mayor y exsecretario de Seguridad Pública, recuerda que el ministro de Interior representa políticamente al Ejecutivo y su rol es estratégico: definir la planificación para fortalecer a la Policía y evaluar si la estrategia general funciona en mediano y largo plazo. 

A su juicio, Reimberg cumplió en la coyuntura —como vocero de capturas y despliegues—, pero queda debiendo en planificación estratégica. Recalca que la crisis no se resuelve con un solo ministro ni en poco tiempo y que el país necesita continuidad, institucionalidad y una hoja de ruta que trascienda los cambios de gobierno.

Las cifras que ponen a prueba la estrategia

El 2025 cerró como el año más violento del que se tenga registro reciente: 9.216 homicidios y una tasa cercana a 51 por 100.000 habitantes, con un peso desproporcionado de la Costa (especialmente Guayas y Los Ríos). 

(Te invitamos a leer: Reimberg dice que se reforzará la frontera ante el inicio de la tasa contra Colombia)

El ministro del Interior, John Reimberg, volvió a increpar a un funcionario judicial

John Reimberg vuelve a increpar a funcionario judicial por polémica liberación

Leer más

Enero de 2026 mostró una leve baja interanual (–6,6%), pero continuó como el segundo inicio de año más violento. Distintos análisis ubican a Ecuador entre los entornos más letales del mundo en 2025, con varias ciudades en rankings de violencia urbana.

Por su parte, Patricio Carrillo comparte la crítica de fondo: la inseguridad creció durante el año, pese a esfuerzos operativos de alto perfil. Señala que asaltos, robos y extorsiones se masificaron, lo que desborda al sistema penal y amplía la impunidad. Advierte, además, que las estructuras criminales se anclan en la comunidad, reclutan a jóvenes y llenan vacíos dejados por el Estado en empleo, economía y educación, perpetuando los ciclos de ilegalidad. 

Aunque reconoce avances comunicacionales y cierta coordinación internacional para localizar requeridos, subraya que sin retroalimentación ni ajuste de la política los resultados no cambian. Su receta propone políticas públicas integrales que combinen prevención, inteligencia, represión y cohesión social; programas socioeconómicos inclusivos, fortalecimiento institucional (Policía, judicatura, fiscalía), técnica forense, marcos de intercambio de información, tecnología para inteligencia criminal, equipamiento y mejor gobernanza en cantones críticos; más una estrategia anticorrupción y anti‑impunidad y la modernización del análisis delictivo.

En suma, Pontón, Carrillo y Bravo dibujan un mismo mapa: la fuerza y los operativos son necesarios, pero insuficientes sin una arquitectura de seguridad que alinee inteligencia, justicia, cárceles y prevención; sin desarme efectivo y sin política social territorial que cierre las grietas donde el crimen recluta y se financia. 

La variable crítica que todos identifican es la impunidad: mientras no se garantice investigación sólida, capacidad forense, procesos ágiles y sanción efectiva, los golpes policiales no se traducirán en una caída sostenida de homicidios ni del delito común. 

Este consenso experto también se lee a contraluz de los datos: 2025 cerró con 9.216 homicidios y una tasa cercana a 51 por 100.000, y aunque enero de 2026 mostró un descenso leve frente a enero de 2025, siguió siendo el segundo enero más violento de la serie, lo que refuerza la urgencia de pasar del impulso táctico a un diseño estratégico con continuidad y medición de impacto.

Bloque de seguridadDesde el 1 de febrero de 2026, el Gobierno de Ecuador aplica una tasa por seguridad a las importaciones que llegan desde Colombia. John Reimberg anunció que se reforzarán los controles en la frontera y aseguró que la decisión se mantiene.

Lo que dijo y prometió John Reimberg

En primeras entrevistas, el ministro prometió que “las cosas van a cambiar en poco tiempo” con una estrategia “más ofensiva” y coordinación estrecha Policía y FF. AA.; a lo largo del año, reforzó el discurso de cero tolerancia a la impunidad y confrontó públicamente a operadores de justicia.

(Sigue leyendo: El “plan de seguridad” de Daniel Noboa no es más que pura propaganda)

Balacera mocolí

Isla Mocolí: crimen expone la fragilidad de La Puntilla ante los 'narcovecinos'

Leer más

Pero aún falta el control de armas, por ejemplo: el armamento de uso civil y el tráfico ilícito sostienen la letalidad (más de 9 de cada 10 homicidios con arma de fuego en picos mensuales). Medidas de desarme efectivo podrían impactar más que operativos reactivos

El primer año de John Reimberg combinó operatividad, visibilidad y coordinación; pero la violencia letal no cedió. El consenso entre especialistas apunta a que la estrategia necesita migrar de lo táctico‑reactivo a lo político‑estratégico, con prioridades en impunidad cero, control de armas y prevención territorial sostenida. En ese terreno —y no solo en el de los decomisos— se jugará la eficacia real de su segundo año.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. 38 días de cierres parciales en Cumbayá por trabajos en la Oswaldo Guayasamín

  2. Crimen en Sauces: Así reaccionó Andreína Lamota al escuchar su sentencia de 40 años

  3. John Reimberg cumple un año en Interior: operativos y violencia sin tregua

  4. ¿Cuántas firmas son necesarias para la revocatoria de Daniel Noboa?

  5. Reimberg sobre Segura EP: "Quien debe dirigir operaciones de seguridad es la Policía"

LO MÁS VISTO

  1. Seis veces campeón con Barcelona SC: Víctor Mendoza necesita ayuda urgente

  2. Barcelona vs Levante EN VIVO: alineaciones y dónde ver el juego por LaLiga 2025-26

  3. Ocho días de silencio judicial en caso de Alexandra Villacís

  4. Tatiana Coronel ante rumores en Guayaquil: “No me interesa, que sigan hablando”

  5. Macará vs Leones del Norte: dónde ver en vivo y horario LigaPro 2026

Te recomendamos