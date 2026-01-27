John Reimberg vuelve a increpar a funcionario judicial por polémica liberación

John Reimberg volvió a cuestionar públicamente a un funcionario judicial tras la liberación de un detenido con antecedentes

El ministro del Interior, John Reimberg, volvió a increpar a un funcionario judicial luego de que el juez Roberto Carlos Cueva Astudillo ordenara la liberación de Luis Javier, un individuo con antecedentes por robo y tráfico de drogas, decisión que —según el ministro— permitió que el detenido regresara de inmediato a cometer nuevos delitos y evidenció lo que considera fallas graves dentro del sistema judicial ecuatoriano.

La detención del sospechoso ocurrió el 21 de enero de 2026 en el sector de La Colmena, pero seis días después obtuvo la libertad por decisión del juez Roberto Carlos Cueva Astudillo, lo que generó la inmediata crítica del ministro.

En un video difundido en su cuenta oficial, Reimberg cuestionó duramente el accionar judicial, afirmando que mientras la Policía y el Gobierno enfrentan a diario a grupos delictivos, algunas resoluciones judiciales terminan por revertir ese esfuerzo. Según expresó, “hay quienes desde la comodidad de un escritorio y con una firma los devuelven a las calles para que sigan perpetrando asesinatos, extorsiones, robos y un sinnúmero de delitos con total impunidad”.

El ministro el Interior, John Reimberg, durante la reunión del Gabinete con el presidente Daniel Noboa. @Presidencia_ec

El Bloque de seguridad aumentan operativos

El ministro también señaló que Luis Xavier, pese a sus antecedentes y reiterados procesos, fue nuevamente liberado y, horas después, volvió a delinquir. “Estos hechos también pesan sobre quienes lo liberan sin pudor”, afirmó, enfatizando que no se trata de un error procesal, sino de lo que calificó como “una traición al país”. Estas declaraciones coinciden con el contenido del pronunciamiento que difundió públicamente

Reimberg defendió que el actual Gobierno mantiene una estrategia firme contra el crimen organizado, mediante operativos constantes, captura de cabecillas y decomiso de armas y drogas. Sin embargo, advirtió que estos esfuerzos se ven minados cuando —según su postura— algunos jueces actúan al margen de la ley, liberando a personas con historial delictivo sin una justificación sólida.

El ministro insistió en que decisiones judiciales de este tipo pueden tener consecuencias graves: “Cuando el sistema se rompe, mueren inocentes”. Añadió que la ciudadanía no puede tolerar una justicia “secuestrada por la corrupción, el miedo o los pactos oscuros”, y afirmó que un juez que libera delincuentes “se convierte en cómplice del crimen”, una crítica alineada con el mensaje difundido tras conocerse la decisión del juez Cueva Astudillo

