Abdalá Bucaram reaparece y cuenta que estuvo al borde de morir: “Vi el paraíso”

Como un relato de alguien cuya vida recobra sentido, así se expresó el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz en sus redes sociales. 'El loco', como le dicen sus seguidores, volvió a escena con un live de TikTok en el que narró cómo sobrevivió a un coma de 10 días y lo que asegura haber visto en ese tiempo. En medio de anécdotas y reflexiones, Bucaram relató su experiencia espiritual tras una crisis de salud que, según sus médicos, estuvo a punto de costarle la vida.

“Vi un túnel, una luz y un paraíso verde interminable”

Durante su transmisión en vivo, Bucaram detalló que mientras permanecía inconsciente sintió cómo entraba a un túnel y se encontraba rodeado de una luz intensa. Asegura que llegó a un espacio montañoso cubierto por árboles gigantes, millones de pájaros de colores y caballos corriendo libremente. “Era un verde interminable, hermoso, y supe que era el paraíso”, confesó.

Relató que, en ese lugar, buscó a sus hermanos, llamándolos por su nombre, pero nunca los vio. No encontró figuras humanas, ni rostros conocidos.

“Hoy sé que Dios me dio otra oportunidad. No vi a Cristo ni a nadie más porque aún no era mi hora”, afirmó.

Durante el coma lloraba escuchando "La fuerza de los pobres"

El expresidente recordó que su cuadro médico fue tan grave que una junta de especialistas anunció a su familia que debían prepararse para lo peor. Su fracción cardíaca bajó a 12,5% (cuando el mínimo normal es 55%) y su saturación de oxígeno a 35%, muy por debajo del 94% ideal.

Sumado a esto, Bucaram sufrió una crisis hipertensiva de 280/120, un severo COVID-19 y una pulmonía que ennegreció por completo sus pulmones. Los médicos debatieron si entubarlo y, finalmente, ''el doctor Salazar tomó la decisión que le salvó la vida'', dijo.

Según narró, al sexto día de coma, sus hijos intentaron estimularlo con música. Le pusieron canciones como La fuerza de los pobres, su hija 'Cherry' (le dice así, de cariño) le cantó, y notaron que Bucaram lloraba. ''Fue la primera muestra de que seguía luchando'', enunció el expresidente y abanderado olímpico.

@abdalabucaramortiz Martes 22 de abril 7pm en vivo Abdalá: 10 días de coma y volví de la muerte. Dios existe. Estuve 10 días en coma y Dios me trajo a la vida de nuevo. ♬ sonido original - Abdala Bucaram Ortiz

Despertó al décimo día. Sin recuerdos claros y con una atrofia muscular total, no podía moverse, caminar, sentarse ni valerse por sí mismo. Durante un mes, se sometió a una estricta rehabilitación para recuperar movilidad, inicialmente con bastón.

“Estoy agradecido con Dios y con la vida. Hoy entiendo que tengo un propósito y seguiré luchando por este país”, dijo emocionado. En su live, Bucaram dedicó parte de su relato a reflexionar sobre la existencia divina. Aseguró creer en el Dios de Baruch Spinoza, al que describió como “la naturaleza y la creación misma”. “Dios está por encima de todo y por eso me devolvió a la vida”, concluyó.

