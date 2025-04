Bucaram, Lasso y Correa reaccionan a las elecciones 2025 en Ecuador: ¿Qué dijeron?

Exmandatarios como Abdalá Bucaram usaron su cuenta de X para hablar sobre la segunda vuelta electoral, del domingo 13 de abril. Así, él comentó que por su estado de salud no ha salido a votar. "No mientan. Yo no me equivoco dos veces".

¿Qué otros expresidentes se han pronunciado?

También el expresidente Guillermo Lasso, de CREO, contó en X que ejerció su derecho a votar. Compartió fotografías, acompañado de su esposa.

Lasso señaló: "Debemos seguir cuidando y defendiendo la democracia". Además dijo que esperaba que "hoy se respete la voluntad expresada en las urnas. Confiemos en las instituciones y en el proceso electoral. Así gana Ecuador y ganamos todos". Pese a que todos conocen cuál es su posición frente a la Revolución Ciudadana, este día no dijo por qué candidato votó.

El expresidente Lucio Gutiérrez, del Partido Sociedad Patriótica, no se ha pronunciado. Se observa, en sus redes sociales, que el 11 de abril compartió un video contando que se encuentra en Corea del Sur, en un Congreso Mundial, al que dijo haber sido invitado por la Federación Universal por la Paz.

Desde Seúl, Corea del Sur, Congreso Mundial, al que fui invitado por la Federación Universal por la Paz, invocamos a Dios ilumine a todos los ecuatorianos para que busquemos y encontremos la Paz, a través del diálogo, la unidad y espiritualidad.

Un nuevo Ecuador si es posible. pic.twitter.com/C6qKpi0Pzs — Lucio Gutiérrez (@LucioGutierrez3) April 11, 2025

El expresidente Rafael Correa, de la Revolución Ciudadana, ha estado activo en su cuenta de X, en esta jornada de votación. Pero él vive en Bélgica y se encuentra en México, un centro de operaciones de su organización política, tomando en cuenta que él no puede ingresar al Ecuador, por tener una sentencia.

Este domingo 13 de abril se desarrolla la segunda vuelta electoral. 13.7 millones de ciudadanos están habilitados para votar. Pueden elegir entre Daniel Noboa, candidato-presidente, por ADN; y Luisa González, de la Revolución Ciudadana.

