Exit Poll Ecuador 2025: "No son resultados, son estimaciones", dice la OEA

"En un proceso como este, en el que está en juego del futuro del país, todos los sectores deben actuar con responsabilidad", señaló Heraldo Muñoz, jefe de la Misión de Observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA). La declaración fue el domingo 13 de abril del 2025, en medio de la segunda vuelta electoral. Ecuador decidirá quién ocupará la Presidencia desde mayo 2025 hasta mayo 2029.

Sobre los exit poll

"Los exit polls no son resultados, son estimaciones y la ciudadanía tiene que esperar con paciencia. Aunque sea con ardiente paciencia, los resultados que los organismos constitucionales están responsabilidades para otorgar y eso es el Consejo Nacional Electoral (CNE)", enfatizó Muñoz, diplomático chileno, que se desempeñó como Ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Michelle Bachellet.

En esa línea el observador de la OEA reiteró: "Hay que esperar pacientemente hasta el último voto y no confiar en exit polls, que no son más que estimaciones estadísticas y no son resultados, que puedan ser confirmados por la autoridad correspondiente. De nuevo hay que llamar a la calma, a la paciencia y a que se cuenten todos los votos".

El trabajo de la OEA

Heraldo Muñoz informó que los 84 miembros de la Misión Electoral del a OEA se ha reunido con el CNE, Tribunal Contencioso Electoral (TCE), académicos, candidaturas, equipos técnicos, juntas provinciales, así como con representantes de la comunidad internacional. Hasta la transmisión de los resultados, la Misión estará en centros de votación de 20 provincias del país, así como en Barcelona, Madrid, Londres, Nueva York y Washington, "para observar y recopilar información detallada y objetiva sobre el desarrollo de los comicios".

Hoy he hecho un llamado a todas y todos los ecuatorianos para que salgan a ejercer su derecho al voto sin temores y con entusiasmo cívico. Esperamos que la #SegundaVueltaPresidencial de las #Elecciones2025Ec sea un día importante para la democracia en Ecuador.

Mauricio Alarcón, director de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, recordó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) autorizó a cuatro empresas para hacer exit polls. Se trata de Cedatos, Centro Invest, Corpmontpubli y Telcodata. Las dos últimas han confirmado que lo harán.

Las empresas pueden hacer las llamadas encuestas a boca de urna, es decir se basa en las respuestas que den personas encuestadas en torno a cómo voto, al ingreso a los recintos electorales. Estos resultados únicamente se pueden difundir después de las 17:00 del 13 de abril.

