"Noboa ganó y hay que dejar de llorar", dice Abalá sobre supuesto fraude electoral

La denuncia del correísmo sigue generando reacciones. El expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram también se pronunció sobre el presunto fraude denunciado por la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, en la segunda vuelta electoral frente al presidente Daniel Noboa.

Desde la sede del partido, la noche del 13 de abril de 2025 la candidata González dijo no reconocer los resultados electorales que, preliminarmente, le dan la victoria al presidente Noboa. Incluso habló de un presunto fraude, que calificó como "el más grande de la historia".

Aunque González demoró tres días en detallar las pruebas del supuesto fraude, el expresidenta Bucaram cuestionó la actitud de la candidata correísta a través de su cuenta de X. "Si hay algo que distingue a un político son sus principios. A mi me encabrona que no se respeten resultados electorales porque eso no es ser demócrata".

Más allá de los antecedentes históricos que Bucaram repasó, fue enfático en señalar que desconocer los resultados "no es propio de hombres ni de mujeres que aman la democracia. Noboa ganó y ya hay que dejar de llorar por parte de los perdedores".

Bucaram incluso dijo que "soy un hombre de izquierda pero no tolero que sean de izquierda o derecha los que quieran desconocer el triunfo de Noboa" e hizo hincapié en que los políticos deben "recordar que la voz del pueblo es la voz de Dios y no seguir pasando vergüenza hablando de fraudes que las mafias políticas ocultaba en el fraude de (Nicolás) Maduro".

Luisa González reapareció para anunciar las pruebas del supuesto fraude

Tres días después de la segunda vuelta, la candidata presidencial de la Revolución Ciudadana, Luisa González, reapareció para detallar las pruebas del supuesto fraude que, según denunció, ocurrió en el balotaje contra el presidente Daniel Noboa.

"He tomado un tiempo prudente para poder comunicar de manera responsable varios hallazgos que considero realmente graves sobre los resultados electorales. Hechos que ponen en riesgo a nuestra democracia", arranca el video de la candidata González colgado en sus redes sociales.

González denunció que hay múltiples versiones de actas que fueron modificadas desde el propio Consejo Nacional Electoral (CNE) una vez subidas al sistema. Según la candidata, eso "alteró la cadena de custodia y el resultado final".

Por otro lado, González señaló que la mayoría de juntas receptoras del voto incumplieron el protocolo de inscribir el número de sufragantes. "Exigimos al CNE la publicación de todas las actas debidamente firmadas y se realice una audiencia pública de auditoria al registro electoral", acotó.

La candidata correísta también destacó la existencia de 1.984 actas sin firma conjunta, 1.525 actas cuyas sumas no coinciden con el número de sufragantes y 1.582 actas cuyo resultado se desvía del promedio de su recinto electoral. "(Hubo) posible ingresos adicionales de actas", detalló.

Si hay algo que distingue a un político son sus principios. A mi me encabrona que no se respeten resultados electorales porq eso no es ser demócrata. Que algunos políticos hayan aceptado como triunfador a Maduro fue una vergüenza. En este país han destrozado la democracia,… — Abdala Bucaram Ortiz (@abdalabucaram) April 18, 2025

