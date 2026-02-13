Dos muertos y un herido por tiroteo en una universidad en el sur de EE.UU.

El incidente ocurrió en el complejo Hugine Suites; el campus permanece cerrado y sin sospechosos identificados

Imagen referencial. Este jueves, 12 de febrero de 2026, se registró un tiroteo en la Universidad Estatal de Carolina del Sur, en Estados Unidos.

Dos personas murieron y una resultó herida en un tiroteo ocurrido la noche del jueves, 12 de febrero de 2026, en la Universidad Estatal de Carolina del Sur, en Estados Unidos, informó esa institución.

RELACIONADAS Policía identifica a una joven de 18 años como la autora de tiroteo escolar en Canadá

El centro educativo aseguró que su campus fue cerrado a las 21H15 locales del jueves (02H15 GMT del viernes) tras recibir un aviso sobre disparos en un apartamento del complejo residencial estudiantil Hugine Suites.

"Las autoridades de la universidad aún no han confirmado la identidad de las víctimas ni el estado de la persona herida", añadió la institución en un comunicado. "El campus permanece cerrado", reiteró.

Las autoridades universitarias no informaron tampoco de si se había detenido a alguien en relación con el tiroteo.

Señalaron que las fuerzas del orden locales estaban ayudando a la universidad "a patrullar el campus y sus alrededores" y que las clases del viernes fueron canceladas.

#ÚLTIMAHORA | La Policía identifica a la supuesta autora de la matanza en una escuela en el oeste de Canadá. pic.twitter.com/MULzHlMCji — EFE Noticias (@EFEnoticias) February 11, 2026

Campus universitario repite tragedia

En reunión con Netanyahu, Trump defiende seguir dialogando con Irán Leer más

El campus de esta universidad ya fue escenario de dos tiroteos en octubre, incluyendo uno en el mismo complejo de viviendas estudiantiles, que causó la muerte de una persona y dejó herida a otra, según informó la cadena ABC News.

RELACIONADAS Trump concluye operación antimigratoria en Minnesota tras dos muertos y caos social

Este incidente se produce pocos días después de que una joven de 18 años matara a ocho personas en una escuela secundaria de Columbia Británica, en Canadá.

Es también el último de una larga serie de ataques a escuelas y centros educativos en Estados Unidos, donde los intentos de restringir el acceso a las armas de fuego se enfrentan a un estancamiento político.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!