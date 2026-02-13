Expreso
Tiroteo en Estados Unidos
Imagen referencial. Este jueves, 12 de febrero de 2026, se registró un tiroteo en la Universidad Estatal de Carolina del Sur, en Estados Unidos.Pexels

Dos muertos y un herido por tiroteo en una universidad en el sur de EE.UU.

El incidente ocurrió en el complejo Hugine Suites; el campus permanece cerrado y sin sospechosos identificados

Dos personas murieron y una resultó herida en un tiroteo ocurrido la noche del jueves, 12 de febrero de 2026, en la Universidad Estatal de Carolina del Sur, en Estados Unidos, informó esa institución.

El centro educativo aseguró que su campus fue cerrado a las 21H15 locales del jueves (02H15 GMT del viernes) tras recibir un aviso sobre disparos en un apartamento del complejo residencial estudiantil Hugine Suites.

"Las autoridades de la universidad aún no han confirmado la identidad de las víctimas ni el estado de la persona herida", añadió la institución en un comunicado. "El campus permanece cerrado", reiteró.

Las autoridades universitarias no informaron tampoco de si se había detenido a alguien en relación con el tiroteo.

Señalaron que las fuerzas del orden locales estaban ayudando a la universidad "a patrullar el campus y sus alrededores" y que las clases del viernes fueron canceladas.

Campus universitario repite tragedia

El campus de esta universidad ya fue escenario de dos tiroteos en octubre, incluyendo uno en el mismo complejo de viviendas estudiantiles, que causó la muerte de una persona y dejó herida a otra, según informó la cadena ABC News.

Este incidente se produce pocos días después de que una joven de 18 años matara a ocho personas en una escuela secundaria de Columbia Británica, en Canadá.

Es también el último de una larga serie de ataques a escuelas y centros educativos en Estados Unidos, donde los intentos de restringir el acceso a las armas de fuego se enfrentan a un estancamiento político.

