Nuevas formas de beber vino: consumo consciente, sostenibilidad y tecnología

El mundo del vino está en constante evolución y los cambios en el consumo giran principalmente alrededor de la sostenibilidad, las nuevas generaciones y el desarrollo tecnológico. La tendencia actual es inclinarse hacía un consumo más consciente impulsado por el enfoque en lo natural, en la micro educación, en el respeto a la naturaleza y en una mejor selección de etiquetas.

La nueva generación de consumidores ya no se conforma con solo tomar botellas de bodegas históricas o de elegir etiquetas por ser llamativas, sino más bien apuestan por explorar la propuesta de pequeños productores, por educarse a través de cursos o catas, por conocer los procesos de elaboración respetuosos con la tierra y de investigar un poco más sobre precio vs. calidad para poder realizar smart buys.

Más informado y curioso

El aumento en la producción de vinos naturales no es una mera coincidencia, corresponde precisamente a ese nuevo perfil de consumidor que valora la mínima intervención, menor graduación alcohólica e incluso las prácticas ecológicas y biodinámicas. Este ‘nuevo’ comprador también está abierto a probar vinos más ligeros, regiones emergentes, cepas autóctonas o productores que tienen una historia que contar detrás de cada botella. Es por esto que el turismo enológico también ha cobrado fuerza en los últimos años empujando a las bodegas a pensar más en la experiencia, la gastronomía y a dar un valor agregado al visitante.

La tendencia a informarse y educarse alrededor del mundo del vino ha crecido notablemente a través de cursos especializados, redes sociales y otras plataformas que aportan al conocimiento en esta materia y a difundir contenido que amplía la información básica sobre el vino. Adicional, las compras en línea y la inscripción en clubes de vino, donde envían botellas seleccionadas por expertos, son alternativas mucho más comunes que aportan considerablemente al crecimiento del mercado de vinos a nivel mundial y que a nivel local tienen también cada vez más acogida.

La industria del vino se vuelve progresivamente más dinámica, lo cual da como resultado que esta bebida no pase de moda, al contrario, su versatilidad y diversidad la hacen atractiva tanto a los consumidores más conservadores como también a las generaciones emergentes y considero que elegir una botella con mayor intención y conocimiento podría ser hoy en día el propósito de ambos tipos de clientes.

