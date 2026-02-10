Netflix enciende la temporada de premios con el tráiler de los Actors Awards

En medio del cambio de nombre de los SAG Awards, Netflix toma el control presentando el tráiler oficial de la ceremonia

El 10 de febrero, a través de X, Netflix hizo oficial la participación de Kristen Bell como anfitriona de la trigésima segunda edición de los Actors Awards (anteriormente conocidos como los SAG Awards). La ceremonia será transmitida por la plataforma el 1 de marzo de 2026.

Desde sus primeros segundos, el teaser muestra a Bell explicando el cambio de nombre de la ceremonia, una decisión que no solo responde a un proceso de rebranding, sino que también está vinculada al reciente contexto de la huelga de actores y a la necesidad del sindicato de reafirmar su identidad frente a la industria.

Kristen Bell is hosting The Actor Awards Presented by SAG AFTRA — and it's her job to tell every actor in the guild about the name change.



En esta nueva etapa, los Actors Awards buscan proyectar una imagen más clara, directa y representativa de quienes sostienen el oficio actoral, alineándose además con la estrategia de Netflix de convertir la gala en un evento más cercano al público digital y al consumo en streaming, lo que explica el enfoque del audiovisual al referenciar grandes nombres del cine y la televisión como: Meryl Streep, Jacob Elordi y Leonardo DiCaprio.

¿Qué son los Actor Awards?

Los Actors Awards es una de las ceremonias más importantes de la industria audiovisual, ya que reconocen exclusivamente el trabajo actoral en cine y televisión. Organizados por el sindicato de actores de Estados Unidos (SAG-AFTRA), estos premios se han convertido en un termómetro clave de la temporada, pues suelen anticipar tendencias y posibles ganadores de los Oscar y los Emmy, al ser votados por los propios intérpretes.

¿Quiénes son los principales nominados?

Entre los favoritos de los Actors Awards 2026 destacan varias películas y series que dominan la conversación de la temporada. En cine, One Battle After Another lidera con siete nominaciones, incluida la de Mejor Reparto y varias actuaciones destacadas, seguida de títulos como Sinners, Hamnet, Frankenstein y Marty Supreme compitiendo también por los máximos honores de la noche.

En cuanto a interpretaciones individuales, figuras como Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Michael B. Jordan, Jessie Buckley, Rose Byrne y Emma Stone aparecen entre los candidatos más señalados.

En televisión, la comedia The Studio fue la serie con más nominaciones, mientras que producciones como Adolescence y The White Lotus también consiguieron múltiples menciones en las categorías de actuación.

Horas de trasmisión

El tráiler de Netflix presenta los siguientes horarios:

8:00 p.m. (ET – hora del Este de EE. UU.): Hora del inicio oficial de la gala en Netflix, esta aplica para Ecuador

5:00 p.m. (PT – hora del Pacífico de EE. UU.): Hora equivalente en la costa oeste estadounidense.

