Raíces: 24 huecas, listas para la nueva edición de la feria gastronómica 

La feria gastronómica Raíces retorna a Guayaquil para celebrar su undécima edición, y esta vez serán 24 las nuevas huecas que participarán en la actividad, que se llevará a cabo entre el 25 y el 28 de julio, precisamente por las fiestas de Guayaquil, en el Centro de Convenciones.

Esta feria, realizada por Expoplaza, según Ricardo Baquerizo, se ha convertido en un ícono y referente de la gastronomía del país.

"Es una plataforma para fomentar el turismo gastronómico en la ciudad e impulsar la oferta culinaria de sus participantes, generando un gran impacto en el crecimiento de sus negocios y desarrollo económico de este sector. Nuestro objetivo es fortalecer el orgullo y sentido de pertenencia de la gastronomía local", precisó Baquerizo, al detallar que esta edición reúne a 9 escuelas culinarias, que de la mano de La Chaine Des Rotisseurs se encargarán de elegir a las huecas ganadoras de las Estrellas Culinarias de Oro, Plata y Bronce.

Estas son las huecas participantes de Raíces 2024

Este 19 de junio, en una rueda de prensa desarrollada en el Centro de Convenciones, los organizadores dieron a conocer la lista de los participantes, quienes en el acto fueron presentados con los platos con los que concursarán.

Durante una rueda de prensa fueron presentados los participantes de Raíces 2024. diana sotomayor

Picantería El Manaba, El Camarón Picudo, Las Carnes de Mayensi, El Café de Emma, La Dura del Hornado, Parrilla Guayaca, Puerto Maní, Bollos de Cartucho, Las Menestras del Vecino, La Hueca de mi Sub y Tradición Guayaca, constan en la lista. Además, la feria contará con la presencia de huecas ganadoras del año anterior. El Cangrejal de Fa, que obtuvo el primer lugar; King Cone, que se llevó el segundo puesto, y la Picantería Don Carlos, que participará como invitado especial, estarán en el acto. Este último local fue el ganador de la Estrella de Oro en Raíces 2015.

Para Roberto Mejía, guayaquileño, que se anuncie ya la lista de establecimientos presentes en la feria confirma que las fiestas julianas prácticamente ya empezaron.

"Cuando escucho hablar de Raíces y se conoce a los participantes, es porque ya sé que vendrán los desfiles, conciertos y que la comida típica de nuestra ciudad estará en todos lados. A mí me encanta Raíces porque amo comer. Solo los años de pandemia no asistí, pero el resto he ido de cabeza a probar de todo en compañía de mi familia. Me encanta. Creo que es una forma de mostrar lo que tiene Guayaquil", pensó.

Según lo previsto, la feria tendrá en esta ocasión 12.000 metros cuadrados de extensión y en ella se ubicarán los cubículos de los participantes y más de 80 expositores que serán parte de esta plataforma gastronómica.

En la agenda constan también las presentaciones de cocina en vivo. En ellas, Santiago Nieto, Julio Chang, Christian Suzuki y Antony Swag serán parte de la lista de los anfitriones que mostrarán sus técnicas y secretos de cocina.

"Yo vi el programa Master Chef y en él Christian Suzuki y Antony Swag hicieron platos espectaculares. Asumieron retos que me llamaron muchísimo la atención. Verlos hacer platos al instante, en vivo y cumpliendo una serie de retos será divertido. Yo iré al evento y lo haré acompañada de mi abuela, que ha visto las ediciones de Master Chef de Ecuador, Colombia, España... Ama el programa", detalló.

