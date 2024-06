Médicos piden al MSP escrutar al Centro Forense de Guayaquil

Trastorno del sueño, depresión, cefalea, dolor de garganta, malestar corporal, fiebre y otras dolencias han presentado varias personas que han estado cercanas a las inmediaciones del Centro Forense Guayaquil. Médicos consultados por EXPRESO insisten en que el Ministerio de Salud Pública (MSP) ya debe tomar la batuta ante la crisis sanitaria que estaría produciéndose por la apertura de uno de los contenedores dañados.

Hace una semana, las puertas de uno de los tres contenedores -que contenía un centenar de cuerpos en estado de descomposición, ya que estaban sin refrigeración por 22 días- fueron abiertas -aunque un día anterior, el martes 11 de junio, en horas de la tarde, ya habían sido entreabiertas- y de este salieron gases tóxicos, entre ellos: metano, fenoles y nitrosamina volátil, que provocan cáncer. Para los especialistas, la autoridad sanitaria ya debe pronunciarse.

“Esto, porque el MSP, ya fuera de todo lo que hemos dicho los médicos y otros actores, de lo que se debió haber hecho, es la autoridad sanitaria la que debe tomar a cargo el tema y referir”, exhorta Francisco Andino, médico, experto en epidemiología, coordinador de Protocolo del Foro Permanente de la Salud y exministro de Salud. Pero “no tenemos ni cabeza porque ha renunciado”, sentencia.

El MSP debe ejecutar acciones o decir que no hay riesgo alguno, porque todos estamos haciendo teorías, porque no estamos allí. ¿Habrá ido un epidemiólogo de campo? Francisco Andino Exministro de Salud

Sin embargo, a su juicio, “alguien debe referir algo”, porque hay normas internacionales -como de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud- y nacionales que “debieron ser usadas”; además, tiene que haber una comunicación autorizada, es decir, una que haya analizado los eventos y reflexionado sobre este, expresa Andino.

“Nuestro Ministerio de Salud, hace mucho tiempo, fue desmantelado y destrozado”, y no cuenta con inteligencia sanitaria, por lo que se ha convertido en un “comentador sanitario, que no dice qué hay que hacer”.

Daño. Según información del personal de Criminalística, el sitio no sufrió cortes de energía. La entidad cuenta con planta eléctrica.

EXPRESO solicitó nuevamente al equipo de Comunicación del MSP una entrevista, pero hasta el cierre de esta edición no fue concretada. Indicaron que “es más un tema de competencia de ellos (Servicio de Medicina Legal) y que no ha existido ningún reporte de problemas de salud tanto de personal de ellos ni de la Policía”.

Ante esto, Ricardo Cañizares, médico epidemiólogo, docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y exviceministro de Salud, manifiesta que el MSP es el órgano rector de la salud en Ecuador, por lo que tiene que involucrarse en los acontecimientos que pongan en riesgo la salud de un grupo de trabajadores, el Ministerio tiene que involucrarse, precisa.

Añade que deberían hacer un seguimiento de las personas que estuvieron cercanas a las instalaciones forenses, como del personal que labora allí, para conocer si hubo o no afectaciones tóxicas por los gases.

La institución debe tener procedimientos para el tratamiento de los cadáveres. Por otra parte, se tiene que conocer formalmente si se protegió o no al personal forense. Ricardo Cañizares Exviceministro de Salud

Por lo que recomienda que el MSP haga una investigación para evaluar si hubo o no cumplimiento de los procedimientos, de las normas de bioseguridad, si los cadáveres fueron tratados y respetados o no, ya que si no lo hicieron “probablemente haya más consecuencias”. Para ello, incita a que la cartera de Estado forme una comisión independiente, no ligada al Servicio de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de científicos y profesionales para que hagan la investigación respectiva.

De esa forma, indica Cañizares, se podrá conocer si la entidad forense cometió errores para que no se repita. Asimismo, Andino manifiesta que la autoridad sanitaria debe hablar sobre si hay o no riesgo microbiológico y/o de contaminantes gaseosos que dañen la salud pública de la urbe. “Así se calma esto, de lo contrario vamos a tener brotes psicológicos”.

Esto, porque la salud no es solamente un proceso infeccioso, también hay una esfera psíquica, explica Francisco Plaza, expresidente del Consejo Médico Andino y analista en temas de política pública. Por lo que, en su criterio médico, la población puede estar experimentando enfermedades psicosomáticas -alteración psicológica, también patología- y/o somáticas, pero se deben hacer pruebas.

Es por esto por lo que Plaza recomienda que las personas acudan a un médico de confianza o al subcentro de salud más cercano a sus domicilios. Sin embargo, tanto el MSP como la Dirección de Salud e Higiene del Municipio de Guayaquil deberían hacer brigadas médicas para examinar a la población y descartar patologías para no incrementar el nivel de estrés, que pueden bajar las defensas. “Nadie puede eludir esta situación, todos deben ser solidarios con los pacientes afectados”.

Otros males que pueden producirse y que la ciudadanía debe estar atenta es a las del tubo digestivo, mediante infecciones gastroenteritis de origen viral o bacterial, con síntomas como: diarrea, náuseas y vómito. También tifoidea. Eso se presenta con dolor de cabeza, fiebre sobre los 40C y trastorno digestivo. Por otro lado, leptospirosis.