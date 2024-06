Colapso en la morgue de Guayaquil: la Gobernación dice que todo está resuelto

Para la Gobernación del Guayas “se logró resolver la situación en la morgue de Guayaquil”. Así reza el comunicado que ha emitido hoy, 13 de junio de 2024.

Luego de 22 días, cerca de una centena de cadáveres que estaban descomponiéndose dentro de uno de los tres contenedores que permanecen en el patio del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses, ubicado en el suroeste de Guayaquil, fueron sacados a la intemperie para ser movidos a otro que supuestamente funcionaba tras su reciente reparación. De acuerdo con una publicación emitida por el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el “8 de junio de 2024, se ha puesto en marcha un contenedor refrigerado que presentaba fallas en su operación, estando ahora en funcionamiento adecuado como medida de corrección”.

Sin embargo, funcionarios del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses, comunicaron a EXPRESO que, ese contenedor, recién arreglado, estaba en fase de prueba, desde el lunes 10 de junio. Lo que se contradice con lo dicho por la entidad forense.

Por otro lado, al haberse abierto las puertas del contenedor dañado, liberaron más gases tóxicos que contaminaron el ambiente y la salud de quienes moran en sus alrededores, sostiene Roberto Ponce, médico, especialista en gerencia de auditoría de la calidad de salud y exdirector ejecutivo de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess). Tanto él, como Francisco Plaza, médico, expresidente del Consejo Médico Andino y experto en salud pública, han asegura que la zona estaría bajo un riesgo sanitario.

En el transcurso del día 12 de junio, la puerta del contenedor dañado fue abierto; gases tóxicos salieron de este elemento. Flor Layedra Torres

Esto porque el personal que ha estado inhalando constantemente estos gases tóxicos, estos últimos 23 días, tienen riesgos de sufrir cáncer, por que los cuerpos en descomposición liberan fenoles y nitrosamina volátil, ha asegurado Plaza. Hasta hoy, el personal de la Unidad de Servicio Centro Técnico Municipal ha laborado. Ellos son unos de los vecinos del Centro Forense Guayaquil, que han tenido contacto directo, además del personal forense.

A pesar de ello, la Gobernación del Guayas manifiesta que “se ha logrado resolver el inconveniente suscitado”. Pero el procedimiento que ejecutó la entidad forense ha sido criticado por los galenos, ya que esto debe estar siendo monitoreado por el Ministerio de Salud y haberse establecido un cerco epidemiológico para evaluar las afectaciones de las personas que habitan a su alrededor, exige Francisco Andino, médico, experto en epidemiología.

Además, para Plaza advirtió de enfermedades infectocontagiosas que podrían estarse suscitando tras la apertura de los contenedores, ya que las moscas y otros insectos que se posarán en los cadáveres, luego estos estarán en contacto con el agua y con los alimentos que después ingeriremos.

Por otra parte, la Gobernación del Guayas ha manifestado que “se encuentra gestionando un nuevo contenedor refrigerado para tener respaldo de capacidad operativa y evitar que ocurran nuevamente estos incidentes”. Pero esto no sería lo apropiado, según dicen Plaza. “Los cadáveres deben ser guardados en cubículos refrigerados y no en contenedores”, porque “los contenedores son para guardar mercadería y no cadáveres”.

El Centro Forense Guayaquil ha venido usando contenedores a partir de la pandemia de covid-19 y con ello se quedaron hasta la fecha en los patios del Laboratorio de Criminalística. Para el médico Ponce “los cuerpos no pueden pasar más allá de seis meses en el frigorífico”, por lo que, a su juicio, “aquí hay falta de procedimiento estricto”.

Debido a que varias entidades gubernamentales se han deslindado de la problemática, la Gobernación ha asegurado que “garantiza que todas las ramas del gobierno trabajen en armonía para servir a la población”. Ante esto, Andino espera que pronto, el Ministerio de Salud se pronuncie al respecto y determine el riesgo biológico como las zonas afectadas, y establezca un cerco epidemiológico, como sus afectaciones.

