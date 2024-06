Médicos advierten peligro sanitario por la situación de la morgue de Guayaquil

Con mascarillas. Tanto el personal de seguridad privada del Centro Forense de Guayaquil como las personas que esperan en los exteriores de esta entidad para retirar los cuerpos de sus familiares, que yacen allí, tienen cubiertas sus narices y bocas. Mientras los gallinazos merodean desde lo alto la zona, denuncian moradores. Desde la madrugada se perciben los olores en el lugar.

A lo lejos, en los bordes del contenedor que está ubicado en el medio de los tres, se nota que un líquido rojo fluye de este que cae en el suelo. El olor es similar al del formol, aunque Alejandra Pérez, coordinadora Técnica de Medicina Legal, ha expresado que el olor que se siente en el sitio es del “proceso natural de las personas fallecidas, derivados de su conservación”. Esto, porque los técnicos no usan formol, aseguró funcionaria.

Medicina Legal culpa a los apagones por los daños en los contenedores refrigerados Leer más

De acuerdo con declaraciones un trabajador del sector, la puerta del contenedor dañado está entreabierta. “De allí salen los olores; ya están dando vueltas los gallinazos”, denunció a EXPRESO. “Ellos andan con el uniforme de criminalística dando vueltas, de aquí para allá”.

Hace 22 días, el contenedor no refrigera. Según funcionarios del Laboratorio de Criminalística, en él hay aproximadamente 100 cuerpos. En la entidad forense hay restos humanos que datan de 2022.

RELACIONADAS La falta de espacio para inhumar cadáveres se esparce por el Ecuador

Peligros sanitarios

Ante esto Francisco Plaza, médico, expresidente del Consejo Médico Andino y experto en salud pública, insiste que el ambiente está contaminado y que las mascarillas que están usando las personas no son las adecuadas, por lo que no les brinda protección. “Las mascarillas protege contra infecciones bacterianas, pero no virales”. Tampoco protege contra los malos olores, en algo atenúa, dice; pero en realidad no sirve.

Añade que los cuerpos en descomposición expiden gases aún más tóxicos: como fenoles y nitrosamina volátil, que provocan cáncer.

Roberto Ponce, médico, especialista en gerencia de auditoría de la calidad de salud y exdirector ejecutivo de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess), además, advierte que abrir ese contenedor es perjudicial para la salud ni pueden colocar esos cuerpos en el contenedor que Pérez ha sostenido que funciona. Eso jamás sería el procedimiento, recalca Ponce.

RELACIONADAS Faltan espacios para inhumar cadáveres de Criminalística

Bajo este contexto, los galenos indican que los restos humanos deben ser cremados, porque puede convertirse en “un foco séptico, además de una mala y macabra vecindad”, manifiesta Plaza. Además, si abren esos contenedores pueden producir enfermedades infectocontagiosas, porque las moscas y otros insectos se posarán en los cadáveres y luego van a estar en contacto con el agua y alimentos que luego ingeriremos. “Allí van por bacterias, hongos y parásitos”.

Ayer, personal de Medicina Legal colocaron una lona negra cerca de los contenedores refrigerados. Flor Layedra Torres

Por esto, Ponce recomienda que los cuerpos sean tratados, bajo un protocolo muy controlado, como desechos biológicos, por la condición en la que se encuentra y el avanzado proceso de descomposición de los cuerpos. Es decir, que estos deben ser incinerados en el cementerio, por su alto riesgo biológico.

Colapsa la morgue de Guayaquil: hay quejas por fuerte olor y daño de contenedores Leer más

Por otra parte, Plaza aconseja que se metan a todos los cadáveres en cal, para preservar la salud y bienestar ambiental. “Aquí vivimos en un país donde el salvajismo está a la orden del día”.

Además, quienes vayan a manipular estos cadáveres deben vestir trajes especiales de protección. Pero esto debe ser en un lugar donde no vaya a ser en el patio de la Policía porque no es lo más idóneo.

RELACIONADAS El sistema forense informa de falta de especialistas y defiende su autonomia

Por otro lado, Plaza indica que el lugar donde se encuentra el Centro Forense Guayaquil debe escoger otro sitio apropiado, una infraestructura apropiada que permita la manipulación de los cuerpos. Añade que los contenedores no son elementos antisépticos para almacenar cadáveres. “Definitivamente estamos viviendo siglos de atrasos, porque deben tener un departamento técnico forense que cumpla con todas las normas”.

Pasadas las 14:00 el trabajador del lugar que ha servido de fuente para esta nota, dijo a EXPRESO que las puertas ya están abiertas.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ