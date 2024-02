La falta de espacio para inhumar cadáveres se esparce por el Ecuador

No es un problema solo de la zona 8, como ya lo contó EXPRESO. Once de las 16 unidades forenses del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses carecen de espacios para la inhumación de cadáveres que se encuentran en los congeladores de estos centros. En Guayaquil y en Quito, son los sitios donde hay la mayor falta de espacios en cementerios.

De acuerdo con el artículo 89 de la Ley Orgánica de Salud, “los cadáveres no identificados o que no fueren reclamados en el plazo de treinta días posteriores a su fallecimiento, se entregarán a título de donación a las facultades de Ciencias Médicas o de la Salud legalmente establecidas dando preferencia a las estatales, o se inhumarán de conformidad con las disposiciones pertinentes”; pero esto último no se lo logra realizar en los diferentes centros forenses, debido a la falta de espacios.

Esta es la principal razón por la que varios cadáveres no han sido sepultados, asegura Jorge Torres, jefe de la Unidad de Medicina Legal. Esto porque varios cementerios sostienen que no tienen espacios o porque ya colaboraron o los vendieron.

Según datos proporcionados por la Coordinación Técnica de Servicios de Medicina Legal, el 9 de febrero del presente año, en el Centro Forense Guayaquil (zonal 5 y 8), hay 309 cadáveres por inhumar; 14 de estos corresponden al 2022, el resto al año pasado. Sin embargo, actualmente, hay 210 espacios disponibles. Lo que significa que faltan sitios para 99 cuerpos.

En cambio, en la Planta Central Quito hay 132 cadáveres; uno correspondiente al 2020, seis al 2021, 16 al 2022, 96 al 2023 y en lo que va de este año van 13. Pero solo hay 100 espacios disponibles; faltan para 32.

Aunque Alejandra Pérez, coordinadora técnica de Servicios de Medicina Legal, indica que “estos procesos se encuentran en gestión y debidamente controlados”, pero tanto al Centro Forense Zonal 5 y 8, ubicado en Guayaquil, le hace falta espacios para las sepulturas al igual que en Pichincha.

Pérez sostiene que la entidad está trabajando en ello, gestionando convenios con varios cementerios, desde el año pasado. En Guayas, solo con la Sociedad San Carlos se ha definido 40 espacios para este fin, pero todavía no se ha determinado la cantidad de espacios con el Cementerio Simón Bolívar ni con el Camposanto La Paz Quevedo. En Pichincha es igual. Aunque para su uso falta que los convenios se firmen.

En cambio, en Esmeraldas hay un gran número de espacios (454), pero faltan que cinco cuerpos correspondientes al 2022 sean sepultados, así como 10 de 2023. Le sigue Manta con 130 espacios.

Aunque, de acuerdo con el artículo 68 del reglamento para el manejo y disposición final de cadáveres, “todos los cementerios públicos y privados a nivel nacional para su funcionamiento cumplirán con lo dispuesto en el artículo 63 de este instrumento”, el cual señala que “pondrán a disposición de la Autoridad Sanitaria Nacional y del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (...), sin costo alguno, el cuatro por ciento (4%) de su área total de los espacios destinados para la inhumación (tumbas o nichos individuales) debidamente identificados y codificados, para la disposición de cadáveres, mortinatos, piezas anatómicas u osamentas de personas no identificadas e identificadas y no retiradas; del cual se distribuirá el 2 % para cada institución”.

A pesar de esta situación, Efrén Guerrero, abogado, experto en derechos humanos y docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, señala que los congeladores no pueden ser un lugar permanente, ya que son solo de paso. Por lo que esta problemática es “parte de la falla catastrófica de institucionalidad que vive el país”.

Sin embargo, es responsabilidad de los municipios colaborar con estos espacios, refiere Guerrero, ya que es responsabilidad municipal, de acuerdo con el reglamento antes mencionado. Además, el Código Orgánico de Organización Territorial le determina que es su competencia la planeación urbana y “como las ciudades crecen, necesitan tener más cementerios, es así de sencillo”. Por lo que sugiere que hagan declaratorias de utilidad pública de predios que cumplan con las condiciones.

Ante esto, la Empresa Pública Desarrollo, Acción Social y Educación de Guayaquil señala que se encuentra realizando los estudios de los espacios libres, para que en este año se puedan construir nuevas bóvedas y nichos, los cuales estarán a disposición de la ciudadanía. Este ayuntamiento tiene la administración de los cementerios ubicados en el Suburbio, Pascuales, Casuarina, Posorja y Tenguel.

