Colapso en la morgue de Guayaquil: galenos denuncian negligencia forense

Negligente. Error tras error. Así consideran los médicos, consultados por EXPRESO, a los procedimientos que el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha ejercido a los cadáveres que reposan en sus instalaciones, en los últimos años.

Pero los desaciertos no solo son de la entidad forense también recaen en el Ministerio de Salud porque este debió haberse pronunciado, asesorado y tener conocimiento de cómo estaban manejando los cuerpos, afirma Roberto Ponce, médico, especialista en gerencia de auditoría de la calidad de salud y exdirector ejecutivo de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess). Sobre todo, porque la salud es un tema interdisciplinario, sostiene Francisco Andino, médico, experto en epidemiología, coordinador de Protocolo del Foro Permanente de la Salud y exministro de Salud; lo que “llama la atención”.

Ante esta falta de coordinación y vigilancia, el miércoles que abrieron las puertas del contenedor que almacenaba aproximadamente 100 cuerpos, que estaban descomponiéndose ante la falta de refrigeración y bajo la sofocante temperatura de Guayaquil, no todo el personal forense vistió la adecuada indumentaria de protección, aseveran los galenos. Tampoco trataron correctamente los cuerpos, señala Agapito Salvaterra, médico forense y docente de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo.

Los cadáveres, en unas fundas negras, fueron arrastrados y colocados en la vereda como en la calzada del patio del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses, ubicado en el suroeste de Guayaquil. Salvaterra expone que los técnicos forenses debieron procedido de otra manera con los cadáveres: tuvieron que haberlos colocado en una bandeja metálica, que a su vez este estuviera sobre una camilla grande, pero nunca debieron haberlos colocado en el suelo.

A esto, Andino observa que el personal forense no debió usar gorros quirúrgicos desechables, ya que no eran los adecuados para la manipulación de los cadáveres, sino que todos debieron haberse colocado la capucha del traje antifluido. Tampoco pudieron haberse acercado sin guantes ni con mascarillas quirúrgicas, no eran las apropiadas, sino las de filtro y las que tienen visores.

Las gafas, los que usaron, no eran los que la norma indica el especialista en epidemiología. El peligro para todos los que estuvieron en la movilización de los cadáveres es eminente porque no estuvieron adecuadamente, como los protocolos de bioseguridad norma, subraya.

Todo eso evidencia que ha existido un descuido y un mal manejo de los cuerpos, diagnostica Ponce, porque a todo lo antes señalado, se le suma que los líquidos sanguinolentos no debieron haber caído al suelo ni a la tierra. “Es por esto por lo que es importante que el Ministerio de Salud Pública sea el que tome la batuta, como autoridad sanitaria nacional”, pero también “sea el que tome acciones al respecto.

Porque atrás de este centro están la Unidad de Servicio Centro Técnico Municipal. También el Mercado Minorista de Mariscos Portete, el supermercado, el Consulado General de los Estados Unidos de América y viviendas. Todo eso potencia el riesgo sanitario que los galenos han venido advirtiendo y que EXPRESO ha publicado.

Para evitar esta contaminación, Francisco Plaza, médico, expresidente del Consejo Médico Andino y experto en salud pública, sugirió que no se abran las puertas, sino que sean llevados a un cementerio para su incineración, por el riesgo biológico. Otro motivo: porque no sabemos la causa de sus muertes, agrega.

Tras la movilización de los cadáveres a otro contenedor

La vestimenta que usó el personal forense para limpiar, ayer, el contenedor contaminado y los pisos no fue tan variado, como el que usaron el miércoles. No usaron la mascarilla con visor, con la de filtro. La capucha no se la colocaron sobre la cabeza; el gorro quirúrgico les cubría la cabeza, pero estas no los protege, insiste Andino. Lo peor es que uno de los técnicos tenía remangado el traje.

Tras haber movilizado a otro contenedor aproximadamente 100 cadáveres, bajo ningún protocolo reconocido por los expertos consultados por EXPRESO, la Gobernación del Guayas, en un comunicado, indicó que “se logró resolver la situación en la morgue de Guayaquil”. Pero ¿y el control epidemiológico?, se preguntan los galenos.

Aunque el médico Plaza ha expresado que los cadáveres deben ser guardados en cubículos refrigerados y no en contenedores, la Gobernación ha señalado que “se encuentra gestionando un nuevo contenedor refrigerado para tener respaldo de capacidad operativa”. Para Ponce “los cuerpos no pueden pasar más allá de seis meses en el frigorífico; aquí hay falta de procedimiento estricto”.