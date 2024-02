Cerro Blanco: Un túnel bajo el bosque conectaría al Daular

Aún nada está dicho, pero existe la posibilidad de que Guayaquil se conecte con el nuevo aeropuerto al Daular a través de un túnel de tres kilómetros de extensión que pasaría por debajo de la superficie de Cerro Blanco, a unos 300 metros, si los estudios geofísicos y geotécnicos para la nueva autopista de vía a la costa lo consideran viable y son aprobados por el Ministerio del Ambiente.

Álvarez: "Nadie va a tocar ningún Cerro Blanco, no somos irracionales" Leer más

Ayer y luego de la avalancha de críticas que recibió el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, tras asegurar en un tuit que había mantenido una reunión con la ministra del Ambiente, Sade Fritschi, para coordinar la obtención de licencias que permitirían construir la vía alterna atravesando el cerro; el gerente de la Autoridad Aeroportuaria, Pablo Pita, mantuvo una reunión con los medios de comunicación para aclarar que el proyecto, una de las opciones de las tres con las que se encontró -dijo- la actual administración en torno al tema y que podrían estudiarse, no implicaría tocar a Cerro Blanco.

(Lo invitamos a leer: Cerro Blanco: Álvarez se echa para atrás por la avalancha de críticas)

“Encontramos varios estudios sobre las rutas con las que se podría conectar a Guayaquil con el nuevo aeropuerto, y de las tres vigentes, en conjunto con el Municipio, tomamos la decisión de ir adelante con la opción que no fragmentaría al bosque y que tendría un impacto mínimo para el medio ambiente. Claro, que ahora se hará el análisis ambiental para saber qué tasa de captura de carbono hay en la zona y el tipo de biodiversidad que existe”, argumentó Pita, quien hizo hincapié en que de obtener una respuesta negativa por parte de Ambiente, se analizarían las posibilidades viales restantes.

Guayaquil: La vía al nuevo aeropuerto cruzaría el cerro Blanco Leer más

“Si se rechaza esta opción, se optarán por las otras dos que son más amplias y, en algunos casos, sí fragmentarían al área protegida. La opción ahora escogida es la que evitará eso, ese cruce de especies que tengan que ir de un lado a otro en busca, por ejemplo, de alimentos”, agregó Pita, quien durante su intervención señaló que si bien el túnel sería de 3 kilómetros, la extensión total de la ruta (incluido el viaducto) sería de 13 kilómetros hasta llegar a Holcim.

Según explicó Guillermo Elizalde, director del proyecto Asociación Vía a la Costa, el túnel que tendría seis carriles (3 en cada sentido), se construiría unos 800 metros antes de la zona del bosque, cerca de la Espol, y termina asimismo unos 400 metros después de este, cerca de Holcim y del intercambiador de la arteria principal y única con la que cuenta el sector.



6 carriles

construidos a 300 bajo la superficie de Cerro Blanco habría en el túnel.

“Cabe destacar que para determinar si es factible este proyecto, además se deberá analizar el tipo de roca que está bajo los cerros para confirmar si es la idónea para ejecutar la obra. Ahora se sacarán muestras, se harán perforaciones que no impactarán tampoco al ecosistema. Las muestras se las sacarán de un costado de la vía. No es una práctica invasiva”, sentenció.

(Lo invitamos a leer: Aeropuerto del Daular: el mapeo que refleja los obstáculos en la movilidad)

Este proceso, que ha dejado algo más tranquilos a los residentes, aunque no del todo, se prevé que esté listo en mayo o junio próximo. Ahí recién se sabrá si la construcción del túnel, que costaría alrededor de $ 200 millones y una vez levantado tendría una proyección de vida de 40 años, tendrá luz verde.

El proyecto que se analiza no tocará a Cerro Blanco. El túnel pasará por debajo del bosque, no lo fragmentará. No habrá desbroce. El fin es tener un impacto mínimo.



Pablo Pita

gerente de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil

Álvarez planifica al nuevo aeropuerto en menos tiempo, pero más pequeño Leer más

Sobre el tiempo que tomaría levantar el viaducto, las autoridades evitaron dar un dato preciso. Pita se limitó a decir que en el peor de los escenarios serían seis años; y sobre la posibilidad de que entonces las especies que habitan en Cerro Blanco huyan despavoridas (como lo hacen ya con el ruido que generan las canteras), el geólogo Marco Tinoco, también miembro del proyecto Asociación Vía a la Costa, informó que los análisis que se están haciendo determinarán cuál será la mejor alternativa del trazado para evitar ese efecto.

Escenario. La medida apunta a descongestionar también vía a la costa. Para la ciudadanía hay otras medidas viales, como la construcción vías transversales. Joffre Flores

“Sin esos estudios, que se entienda bien, no se iniciará construcción alguna. Estamos trabajando con técnicos europeos que han construido ya una serie de túneles que utilizan dispositivos electrónicos que disminuyen las vibraciones y el sonido, y todo eso podría aplicarse”, desveló.

Pero sobre el tema, habitantes como Nathalia Cornejo, de Bosques de la Costa, solicitan que haya mayor socialización. Ella, como otros, aún duda de que con una obra de este tipo la flora y fauna no se pierda. “La idea del túnel no me molesta, pero quisiera que nos informen más. Y es que lo que está en juego es el pulmón de Guayaquil. Debe ser una medida bien tomada. Tengo en mente que el alcalde dijo días atrás que lo que se buscaba era atravesar el bosque. Lo que hoy se está planteando es otra cosa. ¿Será que Álvarez reculó al ver que lo bombardearon de quejas?”, se cuestionó.

15 minutos tomaría movilizarse desde la Espol hasta el aeropuerto del Daular en la vía ahora propuesta; 9 minutos tomaría desde la Espol a Holcim.

Guayaquil: en febrero llegaron a Ambiente los proyectos de la autopista Leer más

Pita se refirió a este punto y señaló que no, que todo surgió por una mala interpretación. “Desde que se pensó en la posibilidad de trazar la vía, el alcalde dejó claro que lo que no se permitiría era afectar al ecosistema. Por eso, todo se hará con análisis previos, incluidas las obras complementarias que contempla el proyecto”, agregó al señalar que constan en la lista una planta de agua potable nueva, además de aceras, bordillos, nuevos parques y pasos peatonales para la zona.

Canteras Si se llegara a trazar la nueva vía, las canteras, aseguró Pita, deberán acelerar su proceso de explotación y salir antes de vía a la costa.



“Queremos tener todo listo antes de construir al aeropuerto. No queremos que nos pase lo de Quito. Que tuvieron su aeropuerto, pero no la vía que conectaba con la ciudad. Todo será debidamente planificado”, prometió.

Y frente a ello, la ciudadanía pide solo una cosa: claridad en los datos. “No queremos mentiras, ni que digan que nuestra biodiversidad no está en riesgo, si sí lo está. No queremos que digan que planificarán y al final será solo una promesa más. No queremos compromisos de que harán esas obras que carecemos por décadas. Queremos información real. Ha llegado la hora de que las autoridades actúen con responsabilidad, y en este punto es fundamental que barajen ya la posibilidad de crear vías transversales entre las ciudadelas. Eso sí que ayudará a descongestionar la arteria”, advirtió Anny Palacios, residente de Belo Horizonte.

Para determinar si la zona da para hacer un túnel seguro, se analizará el tipo de roca y de biodiversidad existente. Eso nos dirá si es factible el trazado. En mayo o junio estarán los resultados.



Guillermo Elizalde

director del proyecto Asociación Vía a la Costa

El apuro con el Daular, dice Pita, responde a la competitividad

En el aeropuerto José Joaquín de Olmedo se forman ya cuellos de botella, alegó

Academia: "Urgen respuestas a la expansión de vía a la costa con el nuevo aeropuerto" Leer más

Durante el conversatorio y teniendo en cuenta que el pasado 1 de febrero el equipo de prensa del Municipio aseguró a EXPRESO que el alcalde Aquiles Álvarez había delegado al gerente de la Autoridad Aeroportuaria (AAG) de Guayaquil, Pablo Pita, para responder cualquier inquietud que existe sobre el tema; este Diario le cuestionó por qué existe hoy ese apuro por construir la vía alterna que conectaría con el Daular, si en tiempos de campaña electoral el primer edil dijo que la obra no era prioritaria.

Pita respondió que fueron varios los escenarios que llevaron al Cabildo a tomar esa decisión, escenarios de los que, dijo, estuvieron al tanto ya cuando empezaron su gestión.

“Por un lado, se tomó esa decisión por competitividad al compararnos con la región. Y es que solo Perú, por citar un ejemplo, amplió su aeropuerto, pasando de tener 4 millones de pasajeros a 24 millones. Desarrolló un aeropuerto más grande y con ello, le dio la facultad y las condiciones a aerolíneas para que arriben en el lugar. Eso mismo queremos hacer en Guayaquil. Y en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, cuya concesión la tenemos hasta 2031, se suelen generar cuellos de botella”, argumentó.

(Lo invitamos a leer: Tagsa, dispuesta a invertir $ 1.500 millones en el Daular)

Que si arriban más de tres aviones al mismo tiempo en la terminal área del Puerto Principal se colapsan las instalaciones, informó.

“Esto se lo puede decir cualquier pasajero. Pero, además, hay otro punto importante que nos motivó a tomar la decisión. Y es que el año pasado cerramos con algo más de 4 millones de pasajeros. Esas cifras no la teníamos ni en la época de prepandemia”, justificó Pita, quien basado en esa proyección ve viable la opción de expandirse.

La prioridad del nuevo aeropuerto en Daular, a debate Leer más

Para el gerente de la AAG, la medida juega a favor no solo del desarrollo sino de la vialidad, puesto que habría otra salida para mover a los 40.000 vehículos, entre livianos y pesados, que se desplazan por vía a la costa. Esto sin contar los que mueve la empresa naviera Maersk, que ahora tiene sus operaciones a la parroquia Posorja; y que, según estimaciones de las mismas autoridades, refleja un incremento adicional del 1 % de la estadística oficial.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!