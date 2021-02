Elecciones en Ecuador: todo lo que debes saber antes de ir a votar

Este domingo, 7 de febrero, se realizarán las elecciones en Ecuador en medio de la pandemia de la COVID-19, con una larga lista de binomios presidenciales y algunos cambios que es posible que aún no tengas claro.

No podrás votar entre varias listas. Las reformas al Código de la Democracia eliminaron el voto entre listas y ahora el sufragio por Asambleístas es obligatoriamente en plancha, es decir que deberás votar por todos los candidatos de una misma organización política. Si marcas en más de un casillero, el voto se anula. Aquí los detalles

Podrás votar con la cédula incluso si está desgastada o maltratada. Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) explicó la mañana del 5 de febrero de 2021, que la expiración de la vigencia de las cédulas no constituye un impedimento para que los ciudadanos puedan acercase a los recintos electorales este domingo 7 de febrero a votar, por el nuevo presidente, vicepresidente y asambleístas del país.

Si aún no sabes dónde la mesa electoral y el recinto al cual toca ir a votar, tienes dos opciones para averiguarlo. A través de un llamada telefónica o mediante una página web. El Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó una herramienta que te permite la consulta y verificación del lugar de votación a través de una llamada al número 150 en la que únicamente tendrás que digitar tu número de cédula para conocer tu mesa y recinto electoral. También puedes verificarlo en la página del CNE: lugarvotacion.cne.gob.ec y, si aún te quedan dudas, da clic aquí.

Si eres miembro de mesa y no te presentas el domingo debes saber que deberás pagar una multa: 15% del salario unificado, es decir $ 60. La multa para los que no votan, sin justificación, también es del 40 % del SBU, es decir, $ 40. Y, para los que no realizan la capacitación para ejercer como miembros de mesa, son otros 40 dólares.

Las pruebas a los miembros de mesa se realizarán hasta el sábado 6 de febrero. El Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció que a aquellos que integran las Juntas Receptoras del Voto se les aplicará las pruebas rápidas para la detección de coronavirus de manera gratuita, de 08:00 a 17:00, en establecimientos del Ministerio de Salud Pública (consulte el lugar más cercano para la toma de pruebas en la

página web: www.salud.gob.ec). Los observadores internacionales y los veedores de las organizaciones políticas deberán presentar una prueba de PCR con resultado negativo a la Covid-19 al ingreso a los recintos electorales.

Horario de votación: La jornada de votación iniciará el 7 de febrero a las 07:00 y se extenderá hasta las 17:00 en el territorio nacional, mientras que en el exterior será hasta las 19:00. Para evitar aglomeraciones a la hora de votar, la sugerencia es acudir en turnos por último dígito de la cédula, revisa aquí los horarios

Ley seca. El reglamento iniciará desde el mediodía del viernes 5 de febrero y culminará el lunes 8 a las 12:00. Quienes incumplan la norma tendrán que pagar la mitad de un sueldo básico, es decir, $ 200.

Los candidatos a la Presidencia de Ecuador:

Lista 1 Andrés Arauz y Carlos Rabascall

Lista 3 Lucio Gutiérrez y David Norero

Lista 4 Gerson Almeida y Martha Villafuerte

Lista 8 Isidro Romero y Sofía Moreno

Lista 10 Carlos Sagnay de la Bastida y Narda Ortiz

Lista 12 Xavier Hervas y María Sara Jijón

Lista 16 Pedro Freile y Bolívar Solís

Lista 17 - 51 César Montúfar y Julio Villacreses

Lista 18 Yaku Pérez y Virna Cedeño

Lista 19 Giovanny Andrade y Katherine Mata

Lista 20 Gustavo Larrea y Alexandra Peralta

Lista 21 - 6 Guillermo Lasso y Alfredo Borrero

Lista 23 Guillermo Celi y Verónica Sevilla

Lista 25 Juan Fernando Velasco y Ana María Pesántez

Lista 33 Paúl Carrasco y Frank Vargas Anda

Lista 35 Ximena Peña y Patricio Barriga

