Elecciones en Ecuador: Comunidad Awa caminó hasta ocho horas para ir a votar

La comunidad Awa, ubicada en cuatro provincias: Carchi, Esmeraldas, Sucumbíos e Imbabura, tuvo que caminar largas horas para ser parte de este proceso electoral. Jairo Cantincus, presidente de la Federación AWA del Ecuador, resaltó que esperan mucho de los nuevos gobernantes.

“Durante estos 38 años de vida jurídica de la organización, han pasado muchos presidente y no hemos recibido atención de ninguna autoridad. La nacionalidad AWA ha sido excluida. No tenemos vialidad, buena educación, buena salud, no tenemos cómo presentar un proyecto productivo. Es decir no tenemos prácticamente nada” , lamentó Cantincus.

Indicó que entre las comunidades más antiguas y lejanas de la zona urbana está San Marcos que pertenece a la parroquia El Chical, del Carchi. A esta comunidad se espera que asistan al menos 3.000 votantes, tanto del sector como de caseríos aledaños, donde no existen carreteras; por lo que deben desplazarse por caminos de herraduras.

“Hay que resaltar que en San Marcos hay un subcentro, donde tenemos a médicos de diferentes especialidades para medicina general, obstetriz, odontólogo, enfermera y otros especialistas que atienden las emergencias en los sectores cercanos, pero cuando es de mayor gravedad nos toca caminar más de ocho horas con el enfermo en chacana (una hamaca en dos palos de madera) hasta la parroquia El Chical”, comentó el dirigente. Para este proceso electoral, aunque sin cargar a un paciente, dijeron los miembros de la comunidad, debieron caminar lo mismo.

Por el estado de los caminos, los anímales se hunden en el lodo, en ocasiones. Cortesía

Aquí, en San Marcos, los médicos se organizaron de la mejor manera e instalaron varias bombas para fumigar a los sufragrantes, tomaron la temperatura y evitaron a toda costa la aglomeración. Cantincus, dijo que pese a que solo han tenido el reporte de dos enfermos por el COVID-19 a finales del 2020, toman todas las medidas de bioseguridad

El presidente de la nacionalidad AWA, agregó que hace ocho años empezaron a gestionar una carretera para San Marcos, pero todavía no tienen esperanzas de que culmine.

San Marcos es dueña de una exhuberante cadena montañosa con afluentes naturales que se podría explotar al turismo. Limita con Colombia y en pleno siglo XXI, solo llegan caminando porque hasta las acémilas se agotan cuando llevan mucha carga o es inverno. En esta época, se entierran hasta en el lodo.

De su parte, El director distrital del MTOP de Carchi, Renán Benavidez, aseguró que se ejecutan los trabajos de ampliación, apertura y mejoramiento de la carretera Peñas Blancas – San Marcos de 15 kilómetro de longitud.

Sostuvo que han avanzado un 60 % y en la actualidad realizan trabajos de apertura y mejoramiento de la arteria en la comunidad de la Guaña , luego a la comunidad del Guaré de acuerdo a la planificación conjunta con el gobierno parroquial de El Chical.