Elecciones 2021: Aglomeraciones y retraso en Machala

El intenso sol mañanero ofuscó a los miles de votantes que se aglomeraron afuera de los recintos electorales para poder sufragar. El malestar y la ira de los electores fue porque hasta las 08:00 de la mañana no se habían terminado de instalar los Miembros de la Junta Receptora del Voto (MJRV), en al menos cinco recintos del cantón Machala que este diario visitó.

La jornada empezó con la inauguración de las elecciones a las 06:30 en El Oro, que se dio en el colegio Ismael Pérez Pazmiño, en ese mismo recinto los sufragios empezaron con atrasos, a vista de varias autoridades provinciales.

“Yo vengo a las 07:00 para sufragar, y mire, me toca hacer una fila de 80 personas, ya van hacer las 08:00 y aún no dejan pasar”, dijo el ciudadano Pedro Castro, quien llegó temprano porque tenía que trabajar.

En el recinto electoral Simón Bolívar, de la parroquia Puerto Bolívar, también hubo retraso, hasta las 08:06, aún ninguna mesa electoral estaba instalada, afuera había unas 800 personas esperando en la fila que rodeaba toda la cuadra.

Los mismo ocurrió en el recinto Manuel Issac Encalada Mora, escuela Bolívar y Héctor Encalada Sánchez, de todos estos recintos, solo en el colegio Simón Bolívar se cumplía con las medidas de bioseguridad a la entrada.

Una persona estaba encargada de tomar la temperatura y echar alcohol a cada votante que ingresaba.

Mario Ruano, director del Consejo Nacional Electoral (CNE), dijo que el distributivo de electores en El Oro es de 535.318, cifra que incluye a personas que cumplen 16 años. En Machala hubo 216.076 electores.

Confusión

El exhorto que hizo el CNE de acudir a votar por el último dígito de la cédula, causó confusión en los votantes y los propios coordinadores de recintos; por ejemplo, en el recinto Bolívar, los encargados solo dejaban entrar a las personas cuya cédula terminaban en impar, tomándose el exhorto como una disposición.

“Yo no puedo venir en la tarde, por eso vengo en la mañana y me dicen que no me permiten votar porque mi cédula termina en impar, pese a que me dicen que eso no es obligatorio”, dijo Julio Beltrán, un hombre de 60 años de edad que intentaba sufragar.

La normalidad volvió pasadas las 11:00 de ayer, cuando la gente ya empezaba a enterarse que el exhorto del CNE no era obligatorio. Las filas iban disminuyendo y la calma volvía a los recintos.

Largas filas en las afueras de los Recintos Electorales de Machala. Fabricio crus /EXPRESO

Voto autoridades

Varios candidatos para la Asamblea Nacional aprovecharon la mañana para acudir a votar, la mayoría lo hizo acompañado de su familia.

Es el caso del profesor Carlos Falquez Batallas, quien acudió a la escuela Alberto Cruz Murillo, para ejercer su derecho al voto, allí dijo estar confiado en que tendrá que la curul y que los resultados lo iban a esperar en la sede del Partido Social Cristiano (PSC).

Asimismo, el alcalde de Machala, Darío Macas Salvatierra, llegó al recinto de las calles Páez entre Kléber Franco y Marcel Laniado, donde en la junta electoral 66, cumplió con su derecho al voto.

Confía en que el proceso democrático será transparente y que las instituciones electorales respetarán la decisión del pueblo orense y ecuatoriano.

Así mismo, hizo un llamado a los futuros asambleístas a trabajar en conjunto para sacar adelante a Machala y a El Oro.