Elecciones en Ecuador: Quejas por incumplir con los controles en Daule

Entre empujones y gritos inició, este 7 de feberero, el proceso electoral en el recinto del colegio Ecuador Amazónico de Daule, donde sin el distanciamiento respectivo, habitantes de este cantón y otras localidades ejercieron el derecho al voto. En una columna que se extendía por al menos cinco cuadras de la avenida 9 de Octubre de esta localidad, los votantes exigían controles y orden.

Agentes de la Policía y de la Infantería de Marina, solo permitían que los adultos mayores no hagan cola e ingresen a los espacios asignados para sufragar.

En el lugar, uno de los recintos más grandes del cantón, se registraron incidentes desde que inició la jornada. Los delegados de los diferentes partidos políticos ingresaron en desorden y, en algunos casos, sin portar la respectiva credencial; y asimismo a los votantes no se les controló de forma exhaustiva que cumplan con las medidas establecidas. Hubo quienes no llevaban mascarillas o la portaban en la mano o en el cuello.

Estoy haciendo la fila desde hace más de una hora y cada vez, más gente llega y se aglomera. No podemos estar así. Esperaré 10 minutos, y si no avanza esta fila, me voy. No puedo arriesgarme más, de hecho ya lo estoy haciendo.

Roberto Domínguez,

​habitante de Daule