Elecciones en Ecuador: Carlos Sagnay votó en el colegio San José La Salle

El candidato presidencial Carlos Sagnay de la Bastida, del movimiento Fuerza Ecuador, lista 10, llega al Colegio San José La Salle, ubicado en el centro de Guayaquil, para ejercer su derecho al voto.

Lo hizo pasadas las 09:00 de este domingo 7 de febrero de 2021. El candidato llegó acompañado de sus amigos y seguidores e hizo un llamado a la ciudadanía a votar de una forma "madura".

"La ciudadanía tiene que madurar. Hemos tenido unos cierres de campaña apoteósicos y el control del Consejo Nacional Electoral brilla por la ausencia. Ahora tienen la oportunidad ya no de elegir ya no al menos malo sino al mejor y les he presentado lo mejor para hacer de Ecuador un país desarrollado", declaró Sagnay a EXPRESO tras su salida del coliseo del centro educativo.

Él esperará los resultados de los comicios en el piso 10 del edificio Torres de la Merced, en las calles Córdova entre Víctor Manuel Rendón y Junín, en el centro de la ciudad.

Las votaciones iniciaron con retraso en Guayaquil, afuera del recinto electoral también se formaron largas columnas de personas.