Yaku Pérez y Xavier Hervas estrecharon manos y bailaron juntos en Tik Tok

La mañana de este martes 9 de febrero, el candidato por la Izquierda Democrática, Xavier Hervas, compartió en su cuenta de Twitter que se encontró en el canal Teleamazonas con Yaku Pérez, el aspirante por Pachakutik, y que ambos se saludaron cordialmente.

Pero, al parecer, la cosa no quedó ahí. Ambos aprovecharon el encuentro para grabarse bailando la canción 'Zapateando Juyayay', del grupo Jayac. El clip fue luego compartido por el propio Hervas, quien escribió:

"La política debe ser alegre, no tóxica. Mi respeto siempre a nuestros electores que saben elegir con inteligencia. Es nuestra labor prevenir y asegurar que no regrese el modelo obsoleto de la dictadura correista. Por eso no podemos seguir haciendo la política de siempre".

Pérez, por su parte, le hizo un guiño y le respondió: "Ya bailaste conmigo el Juyayay, vamos a segunda vuelta para vencer al autoritarismo de 14 años. ¡Atrévete!"

Ya bailaste conmigo el Juyayay, vamos a segunda vuelta para vencer al autoritarismo de 14 años.



¡Atrévete! https://t.co/DAR7TAfSHi — Yaku Pérez Guartambel (@yakuperezg) February 9, 2021

El video ha sido reproducido 74.600 veces, hasta el momento, acumula más de 700 retuits y supera los 3.600 'me gusta'.