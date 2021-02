Voto rural: el tiempo se detuvo en El Quiteño Libre

Las máquinas del tiempo y la nostalgia se encendieron en las instituciones educativas que sirvieron como recintos electorales. En sus paredes y pizarrones estuvieron las pruebas de que la vida normal se detuvo de manera abrupta por culpa de la pandemia.

Notificaciones sobre las actividades institucionales pegadas en los ingresos y hasta las tareas de marzo pasado siguen ahí como un recordatorio de que el país cambió totalmente en los últimos 11 meses, estando lejos de volver a la normalidad.

Y quienes lo notaron sintieron ese pequeño sacudón de nostalgia. Como lo vivió Noeli Jaramillo, quien votó en el sexto grado de la escuela Quiteño Libre. Allí, mientras cumplía con todo el proceso para votar, notó que en la pizarra estaban las tareas de Matemáticas y Lengua del 20 de marzo de 2020.

"Me generó algo difícil de explicar. Notar que pasó tanto tiempo y las cosas siguen ahí, como si solo se hubiera pausado todo", dijo con un tono de tristeza.

Pero ella no fue la única. En los primeros grados aún están pegadas las "obras de arte" de los más pequeños, pero del año lectivo pasado. Después de todo, no todos los profesores han vuelto para organizar esos trabajos que ahora solo son recuerdos, ya sea por el impedimento normal de la pandemia o porque simplemente no ha sido necesario, ya que los chicos no volverán por un buen tiempo.

Aunque sea por las votaciones, las unidades educativas volvieron a tener algo de vida. Claro, guardando las distancias, porque nunca será igual lo vivido en unas elecciones, a todo ese ruido que generan los chicos corriendo por los pasillos, jugando en las canchas deportivas o copiando con apuro los deberes exhibidos en los pizarrones porque es momento de ir casa.