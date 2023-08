No son solo millones o cientos de millones. Son $ 4.920 millones los que aportan anualmente los afiliados y patronos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para recibir a cambio las debidas prestaciones, entre ellas el servicio de salud.

Para tener una idea de cuánto representa esa cifra, bastaría citar que es un monto superior a los $3.600 millones del presupuesto del Ministerio de Salud y cercano a los $ 5.500 millones del de Educación. Valores que incluyen tanto la prestación de los servicios sanitarios o educativos, el pago a miles de médicos o educadores; el mantenimiento o ampliación de la infraestructura, etc.

Los aportes que entregan los trabajadores y los empleadores constituyen la principal fuente de financiamiento del Seguro Social. Este año suman casi el 60 % de los $ 8.626 millones que tiene previsto percibir. El otro 40 % resulta de la venta de bienes y servicios, la renta de inversiones, transferencias y la recuperación de inversiones, etcétera.

Distribuido por rubros, de los $ 4.920 millones que entregan los afiliados y patronos, $ 1.434 millones van para el seguro de salud. El mayor monto es para el seguro de invalidez, vejez y muerte, con $ 3.058 millones. Y los otros $ 428 millones son para el seguro adicional contratado, riesgos de trabajo, seguro social campesino y de desempleo.

El IESS presupuesta un gasto por prestaciones de $ 7.850 millones. El mayor rubro es el de invalidez, vejez y muerte, con $5.696 millones; seguido del de salud, con $ 1.477 millones.

Aun así, pese a esas millonarias cifras que maneja, al IESS no le alcanza para ofrecer un servicio de salud de calidad. Y en ocasiones, ni siquiera el servicio. Así lo evidencian las múltiples quejas de los pacientes, quienes deben esperar meses para una cita, sobre todo con un especialista, y otros meses más para una operación. Las medicinas o los exámenes, en algunas unidades médicas, no las reciben o no de forma completa. Y al final, los afiliados deben pagarlas de su bolsillo. Otra vez, porque antes ya lo hicieron a través de sus aportaciones.

El panorama es más que conocido, pero hay diferencias en señalar sus causas y sus posibles soluciones. Una de ellas es la postura de que el valor aportado no cubre el costo del servicio.

El promedio del aporte mensual al seguro de salud es de $ 35,40 al mes por cada afiliado, según David Narváez, subdirector nacional de Afiliación y Cobertura y Gestión de la Información del IESS. Detalla que, a julio de 2023, el promedio de aporte total es de $ 141,32, sobre un salario de $ 686 al mes. De los $141,32 se resta el 5,16 % que corresponde a la tasa de salud.

¿Alcanzan los $ 35,40 para una cobertura de salud? Rodrigo Ibarra, presidente de Actuaria Consultores y presidente de la Asociación, es categórico: “De ninguna manera, el costo de tener una protección de seguro médico fácilmente es, en el sector privado, tres veces más caro”.

“El IESS está en esta situación porque no han hecho caso a las recomendaciones técnicas que hemos hecho los actuarios desde el año 2003”, dice Ibarra. Entre esas recomendaciones que no se han aplicado consta que no se puede dar cobertura de salud a los hijos menores de edad y a la esposa del afiliado sin una fuente de financiamiento. “La cobertura de salud es solo para el afiliado que aporta”, agrega.

Ibarra explica que hay pacientes oncológicos o renales que, al mes, necesitan tratamientos que sobrepasan los $ 1.000. “Se financian sobre la base de que otros afiliados, los que tienen salarios altos y aportan más, no usen el servicio”. Los que más ganan o sus empleadores pagan seguros privados corporativos. Lo que resulta una doble carga.

Sin embargo, hay quienes si bien coinciden en que no está financiado el seguro para la familia del afiliado, también consideran como principal causa de la situación la mala administración de los recursos del IESS y los recurrentes casos de corrupción.

Entre ellos está el coordinador provincial en Guayas de la Comisión Anticorrupción, Ricardo Ramírez, quien como parte de esa entidad ha denunciado y documentado múltiples casos de irregularidades y delitos en las compras y contrataciones públicas que hacen las unidades médicas.

Una práctica que no es nueva y tiene diversas y recurrentes formas. Así como casos concretos antiguos y recientes ocurridos en hospitales de Guayaquil y Durán, como ha publicado este Diario.

Yo uso el IESS, exagerando, una vez al año. Pero prefiero pagar de mi bolsillo porque las citas demoran. Me he costeado servicios dentales y terapia psicológica. Carlos Obando,

politólogo

Un estudio de la Comisión Anticorrupción estimaba que la corrupción le cuesta al Seguro Social casi el 30 % de su presupuesto, que se pierde en sobreprecios, compras direccionadas y otras anomalías, según resalta Ramírez, quien es también integrante del Frente de Defensa de la Seguridad Social.

Este grupo se integró para articular y sustentar el rechazo a una reciente propuesta gubernamental de reforma al IESS que incluye, entre otras, el aumento de la edad para jubilarse de 60 a 65 años. “Eso no es una propuesta. Es un castigo al afiliado y un abuso de su indefensión”, expresa Aracely Moreno, expresidenta del gremio de maestros públicos y ahora coordinadora del colectivo de educadores jubilados.

“Sabemos por los medios que el IESS tiene en Quito y Guayaquil condominios abandonados que no los alquila, que no les da uso, tiene préstamos a universidades y empresas que no los ha cobrado. ¿Qué clase de personas han puesto a dirigir el IESS? Hay gente que solo va con la consigna de hacerse ricos”, expresa.

Mi hijo de 4 años está en tratamiento desde hace un año. Sin el seguro del IESS no hubiera podido costear porque es muy caro. Lo malo es que las citas se demoran. Carlos Duchi, empleado público

El Frente de Defensa concuerda en ello y plantea la venta de bienes no utilizados por el IESS, así como la exigencia al Estado y a los miles de empleadores morosos de que paguen la millonaria y creciente deuda que mantienen con la entidad.

La deuda del Estado está estimada en 7.782 millones de dólares. Ramírez recuerda que en 2015, en el Gobierno de Rafael Correa, se suspendió el pago estatal del 40 % de las pensiones jubilares y dice que esa es una de las mayores causas de la descapitalización de este fondo y que pone en riesgo a la entidad. Sin embargo, también reitera que la situación difícilmente mejorará si no hay una administración adecuada y transparente de los recursos del Seguro Social. A su criterio, es un requisito indispensable: “Donde hay corrupción no hay presupuesto que alcance”, dice.

Últimamente ya me dan todas las medicinas. La atención es buena, pero hay cosas que mejorar. Las citas yo recibo cada tres meses y a veces me cancelan. María Teresa Ramírez,

jubilada

1.434 millones es el monto de aportes para el seguro de salud, según el presupuesto para 2023.

Francisco Mora Toro: “Analizamos redistribuir el aporte de salud”

Es director del Seguro General de Salud Individual y Familiar del IESS, desde abril de 2023. Cortesía

Desde 2015, el aporte al Seguro de Salud pasó de 9,94% en 2016; 9% en 2017; 8,14% en 2018 y actualmente está en 5,16%. Ahora, para lograr un equilibrio financiero, el IESS analiza volver a subir la tasa sobre el 9%. Pero las críticas también son sobre la gestión de los recursos.

¿Los $ 1.434 millones de aportes son suficientes para cubrir las necesidades de los pacientes del IESS?

Hay que entender que el fondo de salud es muy dinámico y complejo. Salimos de una pandemia, salimos de un desabastecimiento de tres años, por lo tanto es un momento de inversión enorme. Además, tenemos una deuda desde 2011 con los prestadores.

¿De cuánto es la deuda?

Cuando llegó el presidente Alfredo Ortega era de $ 1.450 millones. La mayor parte fue adquirida entre 2011 y 2017.

¿Actualmente en cuánto está la deuda?

$ 900 millones, que sobre todo es por temas de diálisis.

¿Y se le va a reconocer? Claro que sí. Pero debemos recuperar el dinero del Ministerio de Economía y Finanzas. Los pacientes catastróficos y jubilados son reconocidos por el Estado. Enviamos hace una semana la auditoría y esperamos recibir $ 211 millones.

¿Alcanza el aporte ($ 35,40 al mes por afiliado)?

Es complicado. Cada paciente tiene gastos diversos y cada hospital tiene gastos diversos. Estamos haciendo un proyecto con el actuarial y financiero para determinar cuáles son las soluciones para el fondo de salud. Hay que tomar en cuenta que la prima de salud bajó de 9 % a 5,16 %. Eso es una locura porque hay que invertir en los hospitales.

¿Plantean modificar la prima de salud?

Sí, al menos al 9,54 %. Ese proyecto para redistribuir las primas ya fue presentado hace poco a la Dirección de Salud.

Pero tienen recursos y no ejecutan o compran caro...

Hay unidades médicas que no siempre son buenas ejecutoras. Cuando llegó la administración del ingeniero Ortega, la ejecución de las unidades médicas era del 33 %, ahora estamos en 60 y 75 %. Estamos siendo muy minuciosos en revisar todas las compras. La política es que no somos tolerantes ni con la corrupción ni con la mediocridad, asignamos presupuesto según la calidad del gasto.

Pero la gente se queja por las medicinas o las citas...

Hoy tenemos un abastecimiento del 84 %. El 16 % restante son pacientes de enfermedades raras. Hemos sacado un fondo de 6 millones para un grupo de 56 pacientes con distrofia muscular de Duchenne. En citas médicas hay que reconocer que faltan especialistas, pero estamos en un proceso de selección de personal.

¿Qué otros cambios hay?

Estamos terminando la política de salud del IESS, que nunca ha tenido. Copiamos del Ministerio de Salud. Sabremos cuántas son las horas de interconsulta, cuántos consultorios tenemos, cuál es la capacidad instalada. Si todo sale bien para noviembre, el IESS será distinto.Es director del Seguro General de Salud Individual y Familiar del IESS, desde abril de 2023.

Es director del Seguro General de Salud Individual y Familiar del IESS, desde abril de 2023. Su meta, para noviembre próximo, es crear la Política de Salud del IESS y mejorar los tiempos de consulta y la calidad del gasto.

