Compras de medicina cara, proveedores que falsifican certificados y hasta medicina sin registro sanitario. Son las irregularidades halladas por la Contraloría en el Hospital Básico de Durán, los hospitales generales de Manta y Babahoyo y el Hospital del Día Efrén Jurado López.

El Hospital del IESS de Durán compró insumos por valores excesivos Leer más

¿Cuál es la respuesta del IESS frente a las denuncias que ha hecho EXPRESO?

Primero usted está dando sentencia: ¿Qué está haciendo el IESS frente a las verdades que EXPRESO pública? No voy a emitir juicios de valor. Sin embargo, desde la administración del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) hemos pedido una auditoría de inmediato al auditor del IESS, para que realice la investigación del caso. Si nosotros encontramos indicios de corrupción, actuaremos como nos manda la ley.

¿Qué se hará?

Si es el caso, haremos la denuncia en la Fiscalía, de tal manera que esa entidad haga las investigaciones que le correspondan. Por lo pronto, la administración actual ha pedido hoy (29 de junio de 2023) que se haga la auditoría del Hospital Básico de Durán desde el 1 de septiembre de 2022 hasta el 11 de mayo de 2023.

Cuando visitan los centros de médicos del IESS, ¿han encontrado irregularidades?

Fármacos sin registro sanitario ingresaron a hospital del IESS Leer más

No sé a qué tipo de irregularidades se refiere. Si es al control de calidad del servicio, por supuesto que vemos que hay errores. Pero este año, en la administración liderada por el presidente Alfredo Ortega, se han ido corrigiendo.

¿Qué correcciones han aplicado?

Del tipo de calidad del servicio. Cuando nosotros llegamos nos encontramos con menos del 30 % de abastecimiento de medicamentos, insumos y dispositivos. Hoy estamos sobre el 80 % y en los hospitales grandes, de nivel tres, como es el Carlos Andrade Marín, el Teodoro Maldonado Carbo o el José Carrasco, estamos bordeando y superando el 90 %. Eso significa que cuando nosotros recorremos los hospitales obviamente hacemos los controles en la farmacia, en emergencia y en atención al usuario, pero también hay que entender la autonomía que tienen las unidades médicas. Hacen sus propias compras y es muy difícil que en el recorrido nos sentemos a revisar los libros.

(Le invitamos a leer: Los hospitales del IESS compran medicina cara)

Estamos en la administración del IESS desde julio de 2022. Tenemos cero faltas en un año. No tenemos escándalos.

Proveedores de medicinas presentan certificados falsos Leer más

¿Qué eficiencia hay si se compra caro?

(Debemos) Controlar a más de 20.000 servidores del IESS que están en el área de salud; claro que se nos puede escapar. Se nos puede ir de las manos la auditoría y los sistemas de control. Lo que ustedes y otros medios de comunicación hacen, al denunciar de buena fe ciertas irregularidades, a nosotros simplemente nos alertan. Aquí estamos demostrando que hemos pedido una auditoría y si se tiene que ir a una instancia como la Fiscalía se irá.

Pero el problema no es solo Durán. La Contraloría, en sus auditorías o en su informe de gasto público, alerta sobre modalidades que se repiten en muchos hospitales. Por ejemplo, en las subastas inversas electrónicas los oferentes están relacionados entre sí…

Todos estos procesos de contratación pública los lleva el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), no el IESS. Aquí se hace el requerimiento y se levanta el proceso, pero la subasta inversa o los concursos son una función del Sercop. Entonces, si la Contraloría sabe que los oferentes están relacionados, me encantaría conocer y tener evidencia de aquello. Ahí podemos tomar acciones de inmediato.

Subastas sin puja, una gran puerta abierta Leer más

Todos los datos están en los informes…

Pido que seamos claros. Esta entrevista se publicará el 30 de junio de 2023. Nosotros estamos en la administración del IESS desde julio de 2022. Usted me habla de auditorías o informes de la Contraloría anteriores a nuestra administración. Los funcionarios allí nombrados ya no están en el IESS. Con justo derecho, por transparencia, hay que decir que en esta administración tenemos cero faltas en un año. No tenemos escándalos. Que esporádicamente aparece un funcionario que ha hecho algo, sí, (pero) somos más de 30.000 funcionarios, más de 700 jerárquicos superiores. Sin embargo, estamos dando la cara y tomando acciones.

Si la Contraloría sabe que los oferentes están relacionados (en las subastas), me encantaría tener las evidencias

RELACIONADAS Ministro Ruales afirmó que sí está pagando las deudas con prestadoras de servicio