Luego de las publicaciones de EXPRESO sobre irregularidades en las compras de medicina en los hospitales de Durán, Bahayoyo o Valdivia, el IESS pidió auditorías a la Contraloría. A ese problema se suma otro sobre la sostenibilidad en el tiempo del fondo de pensiones. Alfredo Ortega, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) desde julio de 2022, responde.

¿Cómo están atacando las mafias dirigidas por asambleístas, por funcionarios, por proveedores que venden caro en subastas arregladas?

Yo condeno eso. Sé a lo que me metí. Estoy en una de las posiciones más complejas, en donde ha habido de todo: corrupción, mafias, injerencias...

¿Pero qué ha hecho?

Hemos trabajado incesantemente y el resultado no se ve en un año. Las mafias no se las puede acabar ni ganar de la noche a la mañana.

¿Qué acciones ha tomado?

Vamos a lo concreto: en el tema de ambulancias, nosotros hemos comprado, con el apoyo de una organización de Naciones Unidas, 123 ambulancias al servicio del país. Hicimos un cambio de la directiva de vocales que tenía 10 años. En el tema de pensiones, nadie quería tocarlo, porque políticamente nadie quiere pelearse con otros actores del país que ya hablan de privatización. No hay privatización. Simplemente hemos levantado información y queremos enfrentar un problema que lo vamos a tener en unos años, a un costo político alto.

Y la burocracia del IESS, ¿por qué no se toca?

Hoy tenemos en la institución cerca de 36.000 funcionarios. Ciertamente hay más hospitales que hace 15 años (Quito Sur, Los Ceibos, Manta y Machala) y se necesita personal. Pero también hay exceso de funcionarios en otras áreas. Debemos pensar cómo hacer menos pesada la institución, sin desatender temas como la salud. Cuando llegué a la institución había un promedio de medicamentos del 35 % a nivel nacional, hoy estamos en un 76%. Hay hospitales como el de Ibarra que están en el 95 %.

En los hospitales que ustedes han denunciado hemos pedido auditorías, porque no vamos a tapar a nadie

¿Pero se compra caro?

En los hospitales que ustedes han denunciado hemos pedido auditorías, porque no vamos a tapar a nadie. En otros lugares que nosotros visitamos también estamos cuidando que haya un buen servicio. Y si hay que denunciar en la Fiscalía lo haremos.

¿Qué piensa sobre la propuesta que hace la comisión para reformar el fondo de pensiones vitalicias?

Es una reforma que con el tiempo se hace necesaria. La última que hubo fue en 2001.

Es aplicable aumentar los años de aportación?

Evidentemente no a muchas personas les puede gustar, porque son decisiones duras. Pero alguien tiene la responsabilidad, ante la historia y el país, de tocar temas que por años no se han tocado. Lo más fácil es pasar para adelante el problema para que otro lo resuelva. No puedo garantizar si esto se va a concretar. Por lo menos es el resumen de un trabajo profundo, investigativo y serio.

¿Qué pasa si no se concreta?

No olvide que ya no tenemos asambleístas y este proyecto tendría que ir a la Corte Constitucional. Puede que la Corte diga que no procede o sí procede. Y si no procede le tocará a los futuros mandatarios decidir sobre el futuro del IESS.

¿Pero el presidente está pensando hacerlo a través de decreto ley?

Es la única vía que nos queda, hacerlo por decreto ley, porque no tenemos Asamblea, pero tiene que ir a la Corte Constitucional.

Es la única vía que nos queda hacerlo por decreto ley (la reforma al fondo de pensiones). Se tiene que ir a la Corte.

¿La ejecución de esta propuesta se hará en este directorio y en este gobierno?

Yo creo que sí. El presidente y su equipo están estudiando la propuesta y haciendo las recomendaciones. Cada entidad está haciendo sus observaciones. Luego, una comisión de juristas irá alineando lo que podría ser un proyecto de ley.

La comisión también propone que el IESS deje de ser un ente politizado. ¿Qué opina?

Lamentablemente el IESS ha sido una institución política y politizada a lo largo de los años. No ha tenido una auténtica independencia. Es una institución con un presupuesto de $ 20.000 millones, que ha sido vista por políticos con otros ojos. Eso tiene que terminar. Ahora estamos haciendo una gestión apolítica, con mayor razón que hoy no tenemos asamblea y no hay injerencia.