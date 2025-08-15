Ecocidio en Las Garzas: Aquiles Álvarez anuncia denuncia penal por la tala de árboles

El alcalde de Guayaquil calificó el hecho como un acto repudiable. Confirmó que buscarán sanciones administrativas y penales

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se pronunció con firmeza este viernes 15 de agosto sobre la controvertida poda de árboles en la urbanización Las Garzas, al norte de la ciudad. El burgomaestre no solo calificó la acción como un "ecocidio" y un "acto repudiable", sino que anunció que el Municipio interpondrá una denuncia penal ante la Fiscalía Provincial del Guayas.

Acciones administrativas y penales

En un comunicado, Álvarez informó que el Municipio recibió el reporte del hecho el pasado miércoles, señalando que la intervención fue realizada de manera "arbitraria". "Quien sería el presidente de la urbanización, acorde a la información recibida, realizó con la ayuda de ocho personas más una poda antitécnica a los ficus, obviamente sin las autorizaciones municipales correspondientes", detalló el alcalde.

Vecinos y autoridades se acercaron al sitio de la 'poda'. FRANCISCO FLORES

Álvarez fue enfático al señalar que el cabildo jamás habría aprobado dicha acción. "Esos árboles eran hogar de varias especies, de cientos de aves que habitan en Guayaquil y que por supuesto hoy han sido afectadas", sentenció.

El alcalde aseguró que la administración municipal actuará con contundencia. "La biodiversidad de Guayaquil se tiene que respetar y vamos a caer con todo el peso de la ley en la parte administrativa para sancionar este acto", afirmó.

Sin embargo, la medida más drástica es la judicial. Álvarez confirmó que el caso será llevado a la justicia ordinaria por el daño causado a la fauna local. "Hoy en la Fiscalía Provincial del Guayas vamos a presentar la denuncia penal por la pérdida del hábitat a las especies de avifauna que se han visto afectadas y despojadas de su hogar", concluyó el alcalde.

