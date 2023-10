La ciudadanía pide al presidente electo solo una cosa: paz y no más promesas

Aunque el presidente electo, Daniel Noboa, tomará la posta de este Gobierno recién en diciembre, los guayaquileños desde ya se dirigen a él, a través de las páginas de EXPRESO, para enumerar las obras que, advierten, espera que ejecute en esta ciudad; y que están ligadas a recuperar esa libertad que hoy ha quedado nada más que como un recuerdo.

“La gente puede decir lo que sea, que es una opinión trillada y que deberíamos pensar en que resuelva más los problemas de movilidad, que es otra falencia en el Puerto Principal; sin embargo, lo que nos urge, y eso lo sabe Ecuador entero, es seguridad y solo eso. Sin ella, no hacemos nada. No disfrutamos de un paseo, ni de desplazarnos por las calles, tampoco de una buena comida en un restaurante y menos aún estamos tranquilos de dejar a nuestros niños en casa. Por eso, repito, señor presidente, solo denos seguridad, que con eso recuperamos todo”, señaló Carlos Montalván, líder comunitario de la Alborada.

Laura Gómez, quien habita en Urdesa y ha sido una de las voces guayaquileñas que siempre ha luchado por la convivencia de su sector, coincide y apunta a que esa recuperación de la paz inicie, precisamente, en el que es uno de los mayores núcleos de la violencia: las cárceles.

Yo solo quiero que me devuelvan la seguridad porque lo he perdido todo: la convivencia, la confianza en la gente, amigos, la paz. Vivimos enjaulados para que no nos maten. Ya la vida fuera de casa no existe.



Raúl Quiroz,

ciudadano

Ella pone como ejemplo el tipo de regeneración que en el pasado tenían los privados de libertad en el país y que tienen aún los reos en otras partes del mundo. “Hay que trabajar a fondo y de manera drástica para recuperar el orden y control en estos espacios, y tras ello, los encarcelados deben aprender oficios donde, por ejemplo, construyan muebles o el mobiliario urbano que le sirve a la ciudad”.

Gustavo Valenzuela, quien habita en Sauces 4, comparte este punto y exhorta a que sean ellos los que hagan el trabajo duro de la ciudad. “¿Por qué no pueden ser ellos los que limpian los puentes que tan dañados están? ¿Por qué no son ellos los que tapan los enormes huecos de las calles? ¿Por qué no son los que quitan la maleza de todos los parques o, en su lugar, los que siembran los cientos de especies que le hace falta a esta ciudad tan gris? Si hay la debida vigilancia es posible. Pero claro, primero hay que recuperar el control. Ahora son los delincuentes quienes nos gobiernan. Que el presidente electo revierta esa situación debe ser la prioridad”, señaló.

Urge trabajar por la seguridad y en ese plan debe incluirse a las cárceles, donde hace falta talleres. Los reos deben hacer oficios: construir muebles, vías, el trabajo pasado. La cárcel no es su hotel.

Laura Gómez

líder comunitaria de Urdesa

Mariana Delgado, quien habita en La Pradera, en el sur de la ciudad, como el resto, prioriza el tema de la seguridad. Pero enfoca esta necesidad a que la ciudadanía se sienta protegida para que exista, al fin, turismo.

Si bien, a sus casi 75 años, anhela convivir como en el pasado en su vecindario: haciendo pícnics incluso en los callejones que separan unas viviendas de otras; considera indispensable que el Puerto Principal se convierta en una ciudad destino.

El presidente puede hacer mucho, pero las prioridades recaen en las mejoras en los hospitales, en dotar de tecnología a los colegios y en crear pequeños cuarteles donde los jóvenes adquieran disciplina.



Ivonne Pinzón

líder comunitaria de la ciudadela 9 de Octubre



La ciudadanía no quiere ya ser testigo ni víctima de hechos violentos en la ciudad. EXPRESO

“Si el turista no se siente vulnerable en nuestro territorio, si las alarmas no se encienden más desde las embajadas, los visitantes podrán venir. Una vez controlada la situación, Daniel Noboa debe intervenir a través del Ministerio de Turismo. Urge una campaña que hable de por qué es bueno sentir el calor y la calidez de Guayaquil. Que inviertan en volver bonitos los esteros, sería lo ideal para invitar, a través de una ruta gastronómica, a que los turistas, pero también nosotros podamos comer y pasar una tarde frente a ese ecosistema tan pero tan olvidado”, alega.

En fin, el pedido colectivo se centra en que las cifras de asesinatos paren. Y es que solo entre el 1 de enero y el 10 de octubre de este año solo en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) se registran 2.083 muertes violentas, de las cuales en su mayoría se concentran en Nueva Prosperina (501), en el Sur (347), Durán (242), Pascuales (193) y el distrito Esteros (183).

Lo más importante para Guayaquil es la seguridad. Por eso pido que los militares estén en las zonas más conflictivas sin límite de tiempo, para que reordenen un territorio que ha sido terriblemente violentado.



Paúl Palacios

ciudadano

En esta misma línea, hay quienes exhortan a que zonas como Socio Vivienda 2, una de las más violentas de la ciudad y la que para muchos es considerada una favela, sea recuperada a través del arte, la educación y proyectos comunitarios que le confirmen a esa sociedad violentada que sí es tomada en cuenta por el Gobierno.

“Hace un par de años, leí en EXPRESO que un urbanista dijo que en las zonas más violentadas lo que urge es construir parques, grandes y pequeños; casas comunitarias; bibliotecas, cinemas comunitarios para que los habitantes tengan la opción de entretenerse cada vez que salen de casa, que es siempre porque sus hogares son pequeñísimos y con tantas carencias que sus integrantes se ven en la necesidad de salir a la calle. Si lo hacen y no tienen nada de esto, ¿qué opciones les quedan? ¿Las drogas? ¿Las pandillas? Posiblemente. Por eso a Socio Vivienda 2, al distrito Nueva Prosperina hay que intervenirlo con estos proyectos que por sí solo el Municipio no los puede ejecutar. La ayuda debe venir del Gobierno”, argumenta la guayaquileña Lídice Jiménez, quien como el residente de vía a la costa Arnoldo Alencastro sitúan entre las prioridades que se ejecuten proyectos que mejoren la movilidad.

La ciudad necesita arte, fortalecer el turismo y tener protegidos esos bienes patrimoniales que se caen a pedazos y son su identidad. Por las ‘benditas’ competencias, nadie hace nada. Llegó la hora de actuar.



Carlos Guerrero

líder comunitario de Sauces 1

Entrevista @ExpresoEC, Guayaquil, Ecuador. "Guillermo Peñalosa: 'La recreovía debe conectar al pobre con el rico en la ciudad.'

Entrevista @ExpresoEC, Guayaquil, Ecuador. "Guillermo Peñalosa: 'La recreovía debe conectar al pobre con el rico en la ciudad.'

Ambos no hablan del congestionamiento de las vías guayaquileñas, que pasan atascadas de forma permanente. Se centran en la Perimetral, en la necesidad de levantar el quinto puente o de dar cabida a la construcción de un baipás en la entrada de la ciudad, por el que se movilicen únicamente los vehículos pesados.

“La Perimetral, en el pasado, fue levantada para descongestionarnos y lo hizo. Hoy es otro atolladero. ¿Qué hacer? Erigir nuevas obras de la mano del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. En año y medio es casi seguro que esa obra no la veamos. Sin embargo, puede dejar listas las bases para en la administración que venga lo hagan posible. Si el presidente Noboa mueve bien las piezas, quizá y sea él quien en los próximos años pueda inaugurarla. El trabajo no es sencillo, está clarísimo. Pero hay que tomar en cuenta esta hoja de ruta ciudadana. Y es que más promesas no queremos. Se supone que esta vez no las tendremos. Al menos fue por ello que di mi voto”, sentenció Alan Preciado, habitante de Los Ceibos.

Es prioritario para Guayaquil la construcción de un baipás en la entrada este de la ciudad, para redirigir el tránsito de vehículos pesados que vienen del puerto de Posorja y ahora atraviesan zonas residenciales.



Arnoldo Alencastro

residente de vía a la costa

Las familias quieren vida en sus entornos, no quieren vivir encerrados únicamente en sus casas. Gerardo Menoscal

Urge una medida para desatascar a la ciudad

Para los consultados, además de la seguridad, urge que desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Ministerio del Ambiente se trabaje en conjunto en obras macro que descongestionen a Guayaquil; dando cabida a proyectos en el río.

El presidente electo de la mano de Aquiles Álvarez debe apostarle a recuperar Socio Vivienda 2. La zona es tan violentada como Comuna 13 (Medellín). Necesita educación, arte y obras. Necesita que la vean.



Paola Zevallos

ciudadana

“Necesitamos que haya fluidez en él y que el Guayas y sus ramales no sean más un adorno. De Ambiente requerimos que lo recupere; mientras que del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que dé luz verde a la construcción de arterias alternas que no interfieran más con las vías urbanas. Esto se debería aplicar no solo en Guayaquil, sino en toda la Zona 8 El Quinto Puente, por ejemplo, no llega...”, sentenció el arquitecto guayaquileño Gonzalo Arias, quien advierte que urge oxigenar las vías porque, otra vez teniendo en cuenta la inseguridad, hasta los atascos se convierten en un riesgo para ser víctima de un robo o hasta de una bala perdida.

Opino igual que el resto. Del Gobierno de Daniel Noboa, quiero paz. Tranquilidad para que mi hijo en su escuela y yo, en la universidad, pueda estudiar sin miedo. Ya ni turismo tenemos. Guayaquil lo perdió todo.

Lissete Coello

estudiante guayaquileña

