Las actividades educativas presenciales aún no se reanudan en los planteles fiscales Pedro Vicente Maldonado y Carlos Mora Peñafiel, ubicadas en Socio Vivienda 2, noroeste de la ciudad.

Desde el 5 de septiembre pasado, los procesos de enseñanza y aprendizaje se realizan a través de medios tecnológicos, entrega de fichas pedagógicas y tareas dirigidas, para garantizar la seguridad e integridad de los miembros de la comunidad educativa.

Cerca de 3.000 estudiantes y 112 maestros desarrollan las actividades escolares desde casa, debido a varias balaceras registradas en este sector, donde existe un contingente militar de 1.800 efectivos, provenientes del Grupo de Tarea n.° 2 Loja, de Riobamba, Latacunga y de Fuerzas Especiales. El objetivo es respaldar las labores que realiza la Policía Nacional, en operaciones conjuntas con la Agencia de Tránsito Municipal (ATM).

Mercy Tenorio, madre de familia, dijo estar preocupada por esta situación que ahonda más los vacíos de aprendizaje que tiene su hijo de 9 años. “Quisiera que el niño retorne a las aulas porque en casa no está aprendiendo casi nada”, menciona la mujer, quien trabaja en el área de limpieza de un hospital y tiene que dejar solo a su niño con la tarea.

Perjudicados En Socio Vivienda 2 también hay un Centro de Desarrollo Infantil, que atiende a cerca de 160 niños menores de tres años.

“Es necesario que se reanuden las clases, pero antes se debe ofrecer garantías a los estudiantes para acudan a las aulas”, recalca.

Un problema similar afronta Cecilia Vinueza, ya que sus dos hijos no van a la escuela desde hace más de un mes. “Es verdad que a la casa llegan las fichas pedagógicas con las que los niños pueden seguir su aprendizaje; pero ellos no entienden el contenido que estas traen y yo no los puedo ayudar, porque tampoco entiendo”, explica la mujer, al resaltar que los niños no se pueden conectar con sus maestros porque no hay internet en su casa.