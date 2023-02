El turista ubica a Guayaquil como una ciudad solo de paso

Guayaquil, pese a que ha sido promocionada como un destino turístico, para la mayoría de guías u operadores turísticos del resto de ciudades del país no es más que una ciudad de tránsito. Esto se debe a que maneja conexiones internacionales con otros destinos como Cuenca o Galápagos, que influyen en la estadía de extranjeros por máximo dos noches en la urbe porteña, sin embargo no logra ser ese destino que los visitantes escogen para recorrer o descubrir.

Y es que el Puerto Principal, aseguran, si bien es atractivo por los negocios y eventos masivos que suele realizar, no cuenta con un plan de desarrollo turístico por más de treinta años. Además, coinciden los especialistas consultados en el tema, que Guayaquil no cuenta con un laboratorio que analice datos, con los cuales se pueda crear campañas más efectivas para la promoción al interior de la nación.

Para Danny Figueroa, miembro de la operadora turística DF Expeditions, Guayaquil no es un destino completamente atrayente para las personas de la Sierra. “Creo que hace falta promoción de lo que tiene, sus rincones y las actividades que se pueden hacer. Guayaquil ha desarrollado nuevos lugares que aún no están en el radar del turista, como la visita a los museos de los estadios y otros espacios de comida. La calle Panamá podría ser la vitrina, pero aún falta más hablar de ella”, piensa.

Magdalena Zambrano, operadora en la ciudad de Manta y encargada de la Cámara de Turismo de esta ciudad, cree que el Puerto Principal se presenta como un destino solo para realizar viajes de negocios y compras. “Por la diversidad de empresas tiene un turismo fuerte. Además, cuenta con una amplia oferta gastronómica que es atractiva. Sin embargo no promocionan sus espacios naturales y culturales, que los tiene”, afirma.

Lourdes Vélez, quien habita en la capital, asegura que gran parte de su familia vive en Guayaquil y que los visita, pero que cuando lo hace son ellos mismos los que arman planes para ir a la Ruta del Spondylus, en Santa Elena.

“Me suelo quedar dos o tres semanas y en dos o tres días hacemos todo lo que se puede hacer: recorremos Las Peñas, el Malecón, el mismo Puerto Santa Ana. Nos subimos a la Aerovía, que no nos muestra nada en sus estaciones y comemos eso sí muy rico en la calle Panamá. Queremos ir al centro, pasar ahí, pero no nos ofrece nada después de las 17:00. Por ello comparto más en casa de amigos que ya he hecho aquí; y pues desde el viernes nos vamos rumbo al mar. Me gustaría que haya más espacios en Guayaquil para distraerse. Su gente es fenomenal”, precisa Vélez, de 19 años.

Yandry López, jefa de Operaciones de la Agencia de Viajes Reef Natural Tour, ubicada también en Manta, comenta que como operadores no ofrecen Guayaquil como destino, pero sí otras ciudades solicitadas del perfil costero. “Normalmente en Manta colocamos como oferta todas las playas y ciudades de Manabí, y parte de la Sierra central. Guayaquil no aparece dentro de nuestros programas. Si existe una petición la agregaríamos...”, comenta.

En Cuenca, la ciudad que en cambio la ofrecen en paquetes para visitar es Guayaquil, Quito, Ambato, Loja, Santa Elena...; los operadores ven al Puerto Principal como una metrópolis asimismo de paso para los viajeros nacionales y extranjeros. Javier Vallejo, vocero de la operadora Cuenca Bestours, afirma que el 90 % de sus clientes no buscan pernoctar en la urbe porteña. “Sí llevamos pasajeros a Guayaquil, pero no hacemos actividades. Trabajamos con un 90 % de turistas extranjeros, más que nacionales, que en ocasiones nos han pedido no quedarse en esta ciudad por miedo a la inseguridad que se ve en redes sociales o por recomendación de las mismas embajadas de sus países. La violencia de la ciudad ha hecho que no esté tampoco entre las opciones que la gente busca”, reconoce.

Jorge Mori, consultor de destinos turísticos y asesor de gobiernos locales en esta materia, afirma a EXPRESO que hay varias problemáticas que hacen que Guayaquil no esté en el mapa del viajero ecuatoriano. “La ciudad tiene mucha oferta turística y oportunidades, por ser puerto. Sin embargo, no cuenta con un plan de desarrollo hace al menos tres décadas, siendo esta la primera facultad que tienen los municipios. Si no planificamos cómo nos ven los otros destinos o mercados, no podemos tener en claro los problemas y buscar formas para mitigarlos”.

Mori, que también es operador turístico, considera que a Guayaquil, más que un observatorio, le falta un laboratorio que analice la data que sale de otras provincias para generar paquetes atractivos en los diversos nichos de mercado. “Irnos a Manta, Quito, Ambato, Riobamba, Cuenca, a hacer investigación por qué no vienen a Guayaquil, o qué cosas les gustaría conocer”, comenta.

Para los expertos en materia turística, una forma de ayudar a que la ciudad sea más atractiva con sus propuestas es la conexión con otros cantones como Naranjal, Bucay, Playas, Nobol, y Milagro, que también cuentan con actividades de recreación. “Hay una brecha muy grande entre lo urbano y rural. La gente da vueltas en lo mismo y hay una cierta monotonía. Van a cines y centros comerciales, pero no van a la zona rural. Falta sensibilización turística en los mismos guayaquileños para que conozcan también el agro y otros cantones, y sean los principales consumidores turísticos de estos espacios”, concluye.

A Danna Cáceres, guayaquileña, por ejemplo, le encantaría que se ofrezcan sitios como Parque El Lago y Samanes, siempre que en estos haya más actividades. Le gustaría que también se hagan actividades en el estero, en la zona donde se pueda navegar y hacer avistamiento de aves. Esto, sumado a los paseos en las fincas o viñedos de zonas cercanas a Guayaquil, como Santa Elena, Nobol, será un plus. El problema es que nunca se trabaja en conjunto. Y ese divorcio y falta de planificación entre autoridades es la que nos tiene estancados”, argumenta.