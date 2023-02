Es raro ver que en Guayaquil, teniendo en cuenta el escenario de violencia y temor que se experimenta en la ciudad, un hombre reciba en su casa a una pareja de extranjeros desconocidos que vienen viajando por el mundo en un carro. Ese es el caso de Anthony Cuzco, quien desde el pasado miércoles acogió en su vivienda, en Sauces 1, a Carolina Fanoy y Santiago Bertaina, dos argentinos que han recorrido gran parte de Latinoamérica desde 2020; y que como él, tampoco tuvieron recelo de llegar a la vivienda de un ciudadano local.

La confianza fue parte de esa chispa que, desde el día uno, hubo de parte y parte.

Anthony rompió ese miedo y recibió a los aventureros. “Realmente trato de ser hospitalario con la gente que lo necesita y por eso di el paso y pensé: ¿por qué no? Además había visto los videos de su travesía en redes sociales y me inspiraron confianza. Me parecía tan divertido lo que hacían, así que les escribí y comenzamos a entablar una amistad hasta que llegaron a la ciudad y nos pudimos reunir”, relata el ciudadano de 35 años que comparte esta afición con los viajeros.

“A mí también me gustaría recorrer el mundo, viajar por lugares desconocidos y sumar nuevos amigos. Ojalá algún día pueda ser recibido así”, comenta entre risas Anthony; quien ha servido de guía turístico a los extranjeros que buscaban recorrer los principales rincones de la ciudad.

Los aventureros relatan que tomar estos riesgos es parte de su día a día. “Muchas personas nos dijeron que no vengamos a Guayaquil porque están matando y robando, pero nos animamos. Sabemos que, como en todos lados, hay gente buena y linda. Anthony nos dio confianza y vinimos a pasar unos días en esta hermosa ciudad”, cuenta Carolina, nacida en Mendoza (Argentina); y quien además asegura haber quedado encantada con el Puerto Principal.

“Guayaquil es relindo, el malecón es hermoso y algunas partes se parecen a Rosario (ciudad argentina). Fuimos al Parque Histórico (La Puntilla) y lo disfrutamos. Nos encanta estar en contacto con la naturaleza”, detalla la joven de 29 años que confesó que su próximo destino será Baños (Tungurahua) porque son amantes de la montaña.

Un equipo periodístico de EXPRESO acompañó a esta intrépida pareja a un recorrido por algunos lugares para conocer las vivencias que han tenido en estos más de 3 años de recorrido por Latinoamérica. “Salimos en enero de 2020 y desde ahí hemos vivido viajando. Hemos recorrido nuestro país, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia, Perú y ahora estamos en Ecuador. Llevamos conduciendo más de 75.000 kilómetros”, relata Santiago, novio de Carolina y único compañero de viaje.

Estilo de vida. Los viajeros recorren los países de Latinoamérica en un carro-casa donde cuentan con cocina, baño y un pequeño dormitorio. Ambos lo conducen. CORTESÍA

“Luego de Ecuador iremos a Colombia, Venezuela y luego recorreremos Centroamérica. El objetivo final es Alaska y haber recorrido América de punta a punta. Luego buscaremos llegar a Europa, ya veremos cómo lo haremos. Para nosotros estas no son vacaciones, es nuestro estilo de vida”, comentan.

Los aventureros recorren los países en un motorhome (carro-casa) que adquirieron en 2019 para empezar el viaje. Carolina recuerda con alegría y nostalgia cómo arrancó todo. “Ambos trabajábamos en empresas multinacionales y teníamos nuestras cosas. Soy licenciada y mi novio, ingeniero. Un día le dije a Santi: ¿Y si renunciamos a nuestros trabajos y vamos a darle la vuelta al mundo? Él aceptó y empezamos a vender todo para poder cristalizar nuestro sueño”, recuerda.

La pareja se detiene por un momento y contempla la estatua de Simón Bolívar y San Martín, en el malecón. “Saquémonos una foto aquí. De ellos se habla bastante en la región”, dice Santiago, que se detiene a ver la aerovía y le susurra a su novia cuál podría ser su próxima aventura en Guayaquil. Durante su estadía además conocieron el puerto Santa Ana, la calle Panamá, el parque Centenario, el parque Seminario, entre otros lugares que disfrutaron con el anfitrión.

Además, compartieron con otros ecuatorianos que siguen esta afición. “Nos reunimos con gente que nos escribió por redes y salimos a cenar y a recorrer en carro prácticamente todo el Guayaquil nocturno, que nos encantó. Me sentí seguro”, relató Santiago, que detalla que comieron platos y piqueos ecuatorianos. “Desde pan de yuca y bolón, hasta tortillas de verde y algunos otros ricos platillos”, contó el argentino.

Los jóvenes disfrutaron en Guayaquil Miguel Canales Leon

Anthony, quien los ha acompañado de forma permanente y se hizo amigo también del grupo para conocer más sobre este estilo de vida, confiesa admirar lo que hacen. Son aventureros, no tienen miedo a nada. Les dije que se pueden quedar a dormir en mi habitación, pero prefieren dormir en su motorhome parqueado en mi casa, sin embargo durante el día sí ingresan a comer o a trabajar durante horas”, confiesa.

Esta no es la primera vez que el guayaquileño abre sus puertas a trotamundos. “De hecho una vez hace unos años me enviaron una foto desde Japón, donde había un libro precisamente de una de las chicas que había dado la vuelta al mundo y yo había recibido. Yo era parte de su historia. Sentí tanta alegría”, revela.

Los jóvenes, quienes relatan cada una de sus experiencias en un canal de YouTube y en un libro digital, sacan como conclusión que el ecuatoriano es divertido y cálido. “Pese a la delincuencia que dicen que hay, todos han sido muy respetuosos. Nos vamos haciendo amigos, amigos que esperamos volver a ver”, coincidieron.