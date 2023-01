Youtubers promocionan el metro de Quito en sus redes

Ya sea que tengan muy pocos seguidores o una comunidad enorme, varios youtubers, tiktokers e influencers han compartido en sus redes sociales su experiencia de cómo es viajar en el metro de Quito.

Entre los cientos de estudiantes, trabajadores, ancianos, oficinistas y más gente que cruza presurosa la ciudad, por debajo de la tierra, hay decenas de entusiastas de las comunicaciones que con teléfono en mano comparten cada detalle del viaje.

Imágenes de la llegada del tren, de las gradas eléctricas, de la apertura de las puertas y del interior de los vagones: todo queda registrado en video.

Luis Berrezueta colgó en su canal EcolabTv, un video de más de 40 minutos del recorrido desde El Labrador hasta Quitumbe. Mostró los vagones llenos, pues en los últimos días más quiteños han optado por usar este transporte para aliviar el tráfico de las horas pico.

Cristian Cando editó su video, lo musicalizó y lo colgó en su cuenta de Youtube. Dio información sobre el tiempo del recorrido y sobre las estaciones.

Incluso, en este vagón de entusiasmo se han subido viajeros extranjeros. La pareja de estadounidenses Erik y Kevin, creadores del sitio web Nomading World, subieron un video en su canal de Youtube explicando el sistema de metro. Elogiaron su rapidez, el bajo precio que se cobrará desde marzo y la estación de San Francisco, que desemboca en el casco colonial.

“Nos impresionó que el metro calcule trenes cada cinco minutos durante la hora pico y solo de seis a ocho minutos fuera de la hora pico. ¡Mucho mejor que 15-20 minutos en Los Ángeles!”, dijeron los extranjeros.

Kevin señaló que tiene una maestría en planificación urbana, por lo que destacó la importancia de que las grandes ciudades cuenten con sistemas de transporte eficientes y seguros.

Un detalle que destacó en su video es que el metro utiliza tecnología de códigos QR. “Esta es la primera vez que veo esta tecnología utilizada en un sistema de metro, ya que todos los sistemas que he visto requieren que obtenga una tarjeta inteligente del mismo sistema de metro. Siempre es una molestia tener que seguir recargando la tarjeta, además, a menudo no puede ver fácilmente sus viajes o su saldo actual. Creo que los pagos telefónicos son el futuro, por lo que me encanta que Quito esté utilizando tecnología del futuro para que el metro sea lo más fácil de usar ”.

En los últimos dos días los trenes del metro se ven cada vez más llenos. Aunque su operación comercial comenzará en marzo, si es que no se cambia por séptima vez la fecha, la gente ya quiere usar este sistema de transporte, pues cruzar de sur a norte toma 38 minutos, un ahorro de casi una hora por tierra y en medio del tráfico.