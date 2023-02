"Lo mejor que puede hacer Aquiles Álvarez para empezar con pie firme, es un concurso abierto como el EXPRESO. De propuestas de anteproyectos para reconectar al Malecón con la ciudad. O sea, quitando las rejas, pero haciéndolo bien. ¿Quién apoya?", publicó el arquitecto y catedrático Juan José Jaramillo al alcalde recién electo, a través de su cuenta oficial de Twitter.

Su pregunta, lanzada la noche del pasado 8 de febrero, obtuvo decenas de decenas de respuestas; entre esas las de otros especialistas en urbanismo que coincidían con la idea de que, previo a eliminar las rejas de los espacios públicos de Guayaquil, como el malecón Simón Bolívar, una de las propuestas de Álvarez; se organice un torneo que planteé cómo hacerlo.

"Apoyo la idea. Y es que no es de quitar las rejas de la noche a la mañana, hay que hacerlo de manera progresiva y en puntos estratégicos. En una ocasión salí al finalizar el Funka Fest en la madrugada y me molestó muchísimo tener que caminar en fila india en esa minúscula acera porque el malecón estaba cerrado y éramos cientos de personas. Esa sensación fue de impotencia, observar detrás de las rejas el espacio vacío y nosotros incómodos caminando. Por qué no pensar en un Guayaquil nocturno con actividades que reactiven la zona y sus alrededores. Todo es posible", agregó la especialista y magíster en Arquitectura y Hábitat Sustentable, Lili Carbonell.

La arquitecta Elvira Plaza coincidió, como el resto. "Exactamente, tiene que haber una estrategia. Estoy a favor de quitarlas pero hay que trabajar algunas aristas para que funcione y lo haga bien", señaló.

A estas opiniones se sumaron las de catedráticas como Rocío Castro Ponte, quien sugirió pedir la incorporación del tema como un punto de orden en una de las primeras sesiones del Concejo cantonal e indicar el interés de la academia y de la ciudadanía por participar con voz y voto en el debate y resoluciones.

Estoy de acuerdo. Debe haber una remodelación en algunas partes y por fases. Quitar el 100 por ciento de las rejas me parece una decisión antitécnica. José Xavier Cabrera García,

​arquitecto

En la edición del pasado 9 de febrero, EXPRESO publicó una nota en la que otros urbanistas hablaban de por qué es necesario que el malecón Simón Bolívar opte por eliminar sus muros, pero de una forma paulatina.

“Como urbanista no quiero saber nada de muros, pero hay que eliminarlos de forma gradual. Primero, hay que fortalecer ese respeto al espacio público que hoy no todos lo tienen. Que la seguridad humana la dará el peatón es un hecho que funciona perfectamente en países donde la conciencia del buen uso del espacio está en un nivel de gran desarrollo. En Suiza, Suecia, Finlandia, Ámsterdam no hay rejas y es lo adecuado. Mas, la sociedad también se comporta de un modo diferente, por lo que primero hay que trabajar en el valor que deben tener hacia la ciudad y, paralelamente, en dar seguridad a través de una serie de mecanismos”, detalló el urbanista Héctor Hugo, arquitecto y catedrático guayaquileño.

A su juicio, los medios para lograrlo deben ser por fases. Cambiando inicialmente las rejas por una hilera de jardineras de máximo 50 centímetros de altura, para que así queden delimitados los ingresos, generando un orden y protegiendo las áreas verdes. “Hay que recordar que las malas costumbres se contagian rápido, pero las buenas, con esfuerzo y continuidad, pueden desplazarlas", agregó

Ciudadanos como Omar Zurita, guayaquileño, también se hicieron presentes para solicitar al alcalde electo también un concurso para transformar la avenida Isidro Ayora, en el norte de la ciudad. "Esa es la vía del cangrejo, por lo que se debería hacer un Festival Internacional del Cangrejo. En esa zona debería haber mobiliario urbano, adoquines, ciclovías, peatonalización, terrazas, parqueos... Todo, desde Sauces 6 hasta Samanes", precisó; al detallar cómo le gustaría ver este tramo de la arteria donde se levantan decenas de negocios que venden una serie de platos que tienen como producto estrella al cangrejo.