Sauces 1: “Después de tanta insistencia por fin fuimos escuchados”

Observar materiales de construcción, sumideros, tuberías y lo que serían jardineras, llenan de emoción y victoria a los residentes de la ciudadela Sauces 1, ubicada al noreste de Guayaquil. Estos elementos resaltan en una extensa peatonal, que colinda con siete manzanas y que, año a año, sobre todo en época de lluvias; acumulaba agua, lodo y proliferaban los mosquitos. Hoy, la comunidad ha ganado. Celebra el hecho de que sus denuncias, publicadas por Diario EXPRESO, donde solicitaba la atención del Municipio, hayan sido respondidas.

En el barrio se están ejecutando trabajos como la reconstrucción de la peatonal y la implementación de canales para aguas lluvias. Rebeca Vera es una de las moradoras que ha seguido de cerca esta cruzada. Su domicilio se levanta a escasos metros de la peatonal en cuestión y recuerda que este pedido lo han venido solicitando desde hace más de tres décadas, pero que nunca fueron escuchados.

La ciudadela Sauces 1 está ubicada en el noreste de la urbe y está conformada por 36 cuadras donde habitan aproximadamente unas 2.000 familias.

Rememora, además, que cuando llovía en el sector, era un sinónimo de problemas, pues el sitio se convertía en una “laguna” debido a la ausencia de las alcantarillas de aguas lluvias, complicando así el tránsito de los peatones. Incluso había momentos en que el agua ingresaba a las viviendas aledañas, afirma.

“Pero después de tanta insistencia por fin fuimos escuchados; me da gusto que se está gestionando el desfogue de aguas lluvias, esto era una piscina”, agrega Vera, quien espera que los trabajos que iniciaron hace unos días, no se queden paralizados.

A juicio de Carlos Guerrero, líder barrial y residente, el arreglo de la peatonal beneficia directamente a más de 300 familias y, al igual que su vecina, se muestra optimista al notar que en diferentes tramos de la peatonal hay huecos donde se instalarán las alcantarillas y jardineras, ya que estas le favorecerán a que haya más verdor en el vecindario, otra de las peticiones que ahora se cristalizan.

Hemos sufrido por años ese malestar de tener la peatonal con lodo e insectos. Con lluvias se convertía en una piscina. Hay vecinos que llevaban hasta 40 años reclamando atención y hoy la hay.

Sin embargo, espera que en la lista de arreglos también esté incluida la colocación de luminarias para poder alejar a la delincuencia. “El escenario antes era desolador; ahora ya se está cambiando la cara a la ciudadela y esperamos que el trabajo sea rápido, ya que también se solicitó el cambio de tuberías, y claro, que haya más iluminación”, subraya.

De acuerdo con Gabriela Eljuri, del departamento de Comunicación de la concesionaria Interagua, los trabajos se ejecutan en conjunto con el Cabildo y Emapag, y ya se dio inicio a la construcción de cuatro sumideros triples, además de 120 metros de tuberías de 400 mm para tirantes que, según detalló a este medio, “permitirán evacuar eficientemente las aguas lluvias hacia la red colectora, todo esto en un plazo de 90 días”.

Pero este no es el único punto que la comunidad solicitaba una intervención. En el parque de la manzana F28, los vecinos querían que este espacio recreativo ya no tenga más rejas, apuntando a que así habrá más seguridad, y abrió el debate de si los parques de la ciudad necesitan estar enjaulados. A los pocos días, Sauces 1 nuevamente ganó: el Municipio decidió no cerrarlo y hoy hay más vida gracias a la presencia de sonrientes niños y padres de familia que ocupan el área.

Ya era hora que el Municipio escuche este pedido que hemos solicitado por años. Parece que va a quedar muy bien esta zona, espero que tenga árboles, más espacios verdes.

“Quitar las rejas le cambió la cara a este punto de la ciudadela; es más seguro. Ahora vengo con mi hija a practicar deportes y me da gusto ver que más vecinos también lo hagan. Ahora voy a sugerir que se ejecuten mingas para cuidarlo, protegerlo”, menciona Jorge Salvador, mientras hace una pausa a la práctica del baloncesto.