Carlos Morán: “De la mano del barrio  recuperaremos el tejido social de Guayaquil"

Reconstruir el tejido social en Guayaquil, una ciudad afectada por la violencia e inseguridad, y donde los espacios deportivos dirigidos a la familia escasean, es la meta que se ha trazado la dirección municipal de Deportes. Hoy EXPRESO dialoga con su director, Carlos Morán, para conocer cuál es la hoja de ruta que pretende seguir y cuál es la visión que tiene para, desde su cargo, transformar los barrios.

Guayaquil carece de canchas, así como de parques que permitan entretener a las familias y sobre todo a los jóvenes, que en las zonas vulnerables se quedan sin opciones para socializar y pasar el tiempo. ¿Cuál es su plan para revertir este escenario?

- El Municipio ha intervenido más de 1.500 espacios de áreas verdes para recuperarlos y lograr que las familias y los niños vuelvan a utilizarlos. Sabemos, estamos conscientes de ello, que donde hay actividad deportiva, juegos, deporte, es difícil que entren los malos hábitos. Un niño que está en las canchas es un niño menos en la calle. Nuestros proyectos se basan en la masificación, y ya hemos firmado un gran proyecto con la Junta de Beneficencia y el Atlético de Madrid para masificar las escuelas de fútbol. Esto será el inicio de todo.

¿En qué consiste?

- En hacer un proyecto integral, algo que difiere con lo que se estaba llevando en la administración anterior. Con lo del Atlético de Madrid no intentamos solamente entrenar a los niños, buscamos darles disciplina, que tengan una ficha médica, atención mental. Que empiecen un camino y lo hagan bien.

En la época de pandemia, los habitantes del barrio Garay, donde las calles son utilizadas por los niños y jóvenes para jugar, reclamaban ya áreas deportivas. Archivo

¿El proyecto ya está en marcha o es una idea que aún requiere concretarse o que depende del presupuesto?

La siguiente semana espero ya estar trabajando por lo menos en fases. Todo el proyecto se va a llevar a cabo en canchas del Municipio, así que esperamos, hasta finales de año, tener ya funcionando 11 o 12 canchas. En cuanto al presupuesto, el alcalde ha hecho énfasis en el uso eficiente de los recursos. En esta ocasión, son los aliados quienes están cubriendo el programa.

¿En su totalidad?

- Así es. Nosotros nos encargaremos, y en eso sí tenemos que invertir recursos, en tener todas las canchas en las mejores condiciones, para que pueda funcionar y continuar el proyecto.

Hay canchas que son de nuestra competencia y otras, de la dirección de Áreas Verdes. Es una división un poco compleja.

Esas 1.500 áreas que pretenden habilitar para facilitar el deporte, ¿es la cifra que manejarán hasta el término de esta administración o en el camino se habilitarán más?

No podría dar muchas explicaciones porque es un tema que le compete más a la dirección de Áreas Verdes. Lo que sí puedo confirmar es que estamos trabajando conjuntamente porque es una división un poco compleja: hay canchas que tienen nuestra competencia y otras son de Áreas Verdes. En fin, estamos trabajando de la mano, que es lo que urge. Y de hecho, no solo en campos como el fútbol. Vamos a tener actividades deportivas basadas en la nueva conformación de la ciudad, que ahora estará integrada por distritos. Vamos a tener un torneo interdistrital de básquet, fútbol y vóley. Esto nos uniría a todos, será como los torneos que hubo en el pasado y fueron parte de la identidad de Guayaquil... Ahora estamos definiendo todo. Para las fiestas de octubre queremos arrancar, y si aún no es posible, al menos anunciar cuándo iniciará todo.

¿Cuál será la relación de esta dirección con los barrios? Y es que en muchos, las calles siguen siendo las canchas. Usted ha hablado de habilitar espacios, pero qué hay de canchas o coliseos que unan a la comunidad. ¿Habrá inversión para ello?

Creemos firmemente en la reconstrucción del tejido social a través del deporte. Por eso, nuestra intención es trabajar de la mano con líderes barriales para reconstruir y aumentar los escenarios deportivos. Pero antes de pensar en nuevos espacios, lo primero es devolverles a los jóvenes escenarios que en algún momento fueron ocupados por la comunidad pero quedaron en el olvido. Hemos destinado un presupuesto de $ 400.000 para el mantenimiento, ya que tendremos un mayor alcance reconstruyéndolos. Una vez que logremos habilitarlos, podremos enfocarnos en crear nuevos escenarios.

Perfil de Carlos Morán Director municipal de Deportes. Exfutbolista de 47 años. Ejerce el periodismo deportivo. Fue portero desde 1992 hasta su retiro en 2014.

El parque Samanes, cuyas áreas quedaron en el olvido, ¿cuándo brillará y se convertirá realmente en el gran parque de la ciudad?

Nuestro plan ahora es asumir de una vez por todas la competencia del parque Samanes, y en ello están trabajando el Gobierno Nacional y las personas designadas por el alcalde. Entenderás que no es un traspaso sencillo, porque obviamente la ley requiere que venga con fondos. No es un tema que sea competencia directa nuestra, pero sí, obviamente estamos siguiendo la pista de lo que está pasando.

¿Y qué tipo de transformación le darán? ¿Qué implica que tengan la competencia? ¿Crear proyectos, habilitar más espacios?

El traspaso de la competencia se dará para las fiestas octubrinas. El Municipio está realizando un levantamiento de información y una planificación para el desarrollo y mantenimiento adecuado del parque. A partir de octubre iremos anunciando un plan de trabajo enfocado en la reactivación del mismo.

¿Y qué pasará con el parque Forestal? ¿Se avecinan cambios? Al sur le falta tanto. Esta zona ha sido olvidada por décadas.

Nuestro compromiso es con las 19 áreas de gestión de Guayaquil, no dejaremos a ninguna atrás. Para nosotros es importante garantizar la equidad en la distribución de escenarios deportivos, siempre y cuando exista un sustento técnico para ello. Actualmente, en el sur contamos con ocho escenarios deportivos, representando un 30 % de los espacios que vamos a activar. Y en cuanto al parque Forestal, aún no ha sido concedida la competencia. Una vez que la tengamos, anunciaremos nuestros planes.

