Lo que hace 13 años empezó siendo un colorido parque con un verde pasto, decenas de juegos infantiles y miles de jóvenes disfrutando de la naturaleza, hoy no es más que hectáreas de terreno completamente olvidadas, llenas de maleza, lodo y canchas sin deportistas o con usuarios descontentos, y llenas de agua e insectos.

En Miraflores ven de lejos las ‘vacunas’; pero los robos siguen Leer más

“El parque Samanes, una de las zonas más representativas de Guayaquil, se cae a pedazos”, es el criterio de Emilio Ayora, un padre guayaquileño que recuerda que hace menos de cinco años llegaba al mismo sitio para ‘pelotear’ con sus panas de la U. Hoy se arrepiente de llevar a su pequeña hija de 3 años para que juegue. “Este parque me encantaba, pensé que estaba mejor, pero está en la lona. Es un desastre. No puedo exponer así a mi chiquita (hija), le puede dar dengue con tanto mosquito que hay. Este fue un proyecto realmente lindo, me apena el descuido en el que se encuentra”, mencionó.

El parque Samanes está ubicado en el norte de Guayaquil, en la ciudadela que tiene el mismo nombre. Según datos oficiales, es el tercer parque más grande de Latinoamérica con casi 380 hectáreas de extensión, una obra que fue inaugurada en el 2010, pero hoy, 13 años después, “luce desgastada, apagada, destruida, olvidada y hasta peligrosa”, coinciden quienes lo visitan y viven cerca del área.

Los juegos infantiles. Lucen en mal estado, inundados y completamente olvidados. GRANASA

EXPRESO realizó varios recorridos por el sector y constató la problemática. Durante el día es común ver el parque desolado. Durante el recorrido del equipo periodístico tuvieron que pasar varios minutos caminando para poder observar a una pareja de novios sentados en una de las desgastadas bancas que están cerca al área de pícnic, zona que resulta imposible de utilizar, ya que está llena de maleza.

“Qué desastre, sería un tonto si vengo a hacer pícnic aquí, si no me pican las hormigas, lo hacen los mosquitos o cualquier otro insecto que seguro hay entre lo que se supone es césped. Es insólito el descuido de este hermoso parque”, expresó Sonia Lecaro, quien llegaba con su esposo y sus dos sobrinos para compartir un tiempo en familia, pero el plan se le dañó. “Creo que buscaremos otro sitio, aquí no se puede hacer nada”, reclamó.

Guayaquil: Cuidar carros ajenos en la vía pública tiene su tarifario obligado Leer más

El parque cuenta con más de 60 canchas deportivas, un estadio de fútbol profesional y varias zonas para realizar deportes en la arena, sitios que se encuentran hoy deteriorados. La mayoría de las canchas normalmente se encuentran desocupadas, ya que el mal estado del césped sintético hace que más que una cancha de fútbol parezca una piscina que alberga el agua empozada tras las lluvias; mientras que la mayoría de las canchas para realizar deportes playeros está prácticamente inhabilitada por el lodo que se forma.

“Se supone que esta cancha es para jugar vóley en la arena, pero aquí lo único que veo es lodo. Ni loco vengo a jugar aquí. Al menos no en estos días que con tantas lluvias se vuelve todo terrible”, comentó Luis Valencia, un joven que finalmente optó por jugar junto con un amigo en la zona que es para caminar, ya que el mal estado de la cancha se lo impedía. Pese a esto, el sitio por las mañanas es utilizado por algunas academias de fútbol particulares para entrenar.

Inicialmente el parque contaba con dos lagunas artificiales. Una que tenía peces que podían ser alimentados y la otra para que las familias paseen en botes. Actualmente ni los peces son alimentados ni los botes están en su lugar. Ambos sitios se encuentran olvidados y llenos de maleza a su alrededor. Durante los recorridos realizados era común observar los juegos infantiles vacíos y algunos desgastados, al igual que las máquinas de ejercicios que ya no son utilizadas.

Las canchas están prácticamente destruidas. La lluvia también ha afectado mucho y hace falta limpieza de las áreas verdes. Jamil Vera, deportista

EXPRESO consultó a Inmobiliar, empresa responsable del mantenimiento del parque, sobre la razón del descuido y la falta de mantenimiento. ¿Por qué luce tan descuidada el área? ¿Qué ocurrió con los principales atractivos como las lagunas y las canchas?. ¿Qué tipo de proyecto o planificación prevén para que el sitio sea más visitado y cómo se lo rescatará?, fueron algunas de las consultas que realizó EXPRESO, pero hasta el cierre de esta edición no hubo contestación.

Debe hacerse algo con urgencia en el parque para que no quede más destruido y olvidado. Esperamos que las autoridades pongan asunto

Miguel Ladines, padre de familia

Durante los fines de semana, el parque suele ser más concurrido, sin embargo, las quejas también incrementan junto con el número de visitantes. “Urgente debe hacerse algo con el parque, sino será un Guayarte más, quedará más olvidado y destruido, esperamos que las autoridades pongan más asunto a este lindo espacio”, dijo el guayaquileño Miguel Ladines.

Guayaquil: las dos caras que tiene Plaza Guayarte Leer más

Las últimas lluvias también han complicado el estado del parque ya que las camineras, áreas verdes y zonas para recreación se encuentran inundadas.

La comunidad exige su pronta recuperación teniendo en cuenta que son prácticamente escasas las áreas verdes en el Puerto Principal. “A Guayaquil lo que más falta le hace es sombra y espacios de entretenimiento. Este es un sitio natural que bien podría albergar a las familias, como inicialmente se lo proyectó. Aquí hacen ferias, conciertos y eso está más que bien. Pero la estructura, el mantenimiento urge para que las visitas sean diarias. Para que haya convivencia entre vecinos y las familias. Este es un parque que podría dar la bienvenida a todas las ciudadelas del norte, especialmente. Lamentablemente, por su estado, nadie ya lo ubica entre sus opciones. Me pasa a mí, a mis primos y a mis amigos”, sentenció Diego Lozano, habitante de la décima etapa de la Alborada.