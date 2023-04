A los dueños de los aproximadamente 50 establecimientos de venta de comida apostados en la calle principal de la ciudadela Miraflores, norte de la ciudad, la palabra ‘vacuna’ los asusta. Por eso dicen estar unidos y tomando acciones para no dejarse sorprender por grupos de extorsionadores que están sembrando caos y preocupación en los negocios de otros sectores de la ciudad.

En cambio, los residentes se quejan del poco control policial que ha originado que los robos y asaltos no se detengan.

La mayoría de locales ha instalado cámaras de videovigilancia y sirenas; y ha contratado ‘guardianes seguros’ a quienes les han entregado chalecos para ser identificados. Además, tienen guardianía privada, no solo para que cuiden los vehículos de los comensales, sino también para que ayuden con el cuidado de los negocios que afrontan una disminución de afluencia de comensales en un 30 % en lo que va del año, ante la delincuencia que se ha tomado la ciudad, según indican los trabajadores.

Los propietarios de los establecimientos no quieren hablar sobre la inseguridad en el sector; solo dicen que están agrupados dentro de un chat que les permite estar en contacto con la coordinación 8 de la Policía, que envía uniformados de refuerzo para que patrullen la zona cuando hay una emergencia.

Las calles de esta ciudadela son desoladas a toda hora. Solo en la avenida principal hay vida. Los policías deberían rondar las zonas más críticas

Cecilia Egües, residente de la ciudadela Miraflores.

“Por el momento vemos de lejos el tema de las extorsiones. Gracias a Dios los ‘vacunadores’ aún no llegan al sector. Pero estamos atentos para enfrentar el problema”, menciona la propietaria de un restaurante ubicado en la esquina de la Calle Sexta, que solicita a e este Diario no se publique su nombre por seguridad. Cerca del local se ha instalado una carpa para que los tres policías que patrullan la zona en bicicleta puedan guarecerse de la lluvia y del sol durante su descanso.

“La idea es que se note la presencia policial en las calles para espantar a los ladrones”, indica el propietario de otro local, quien cuestiona la decisión de haber colocado dentro del parque principal la única Unidad Móvil Policial que tiene la ciudadela, donde los policías reciben las quejas de los residentes.

Resguardado. La única unidad móvil de policía que tiene la ciudadela ha sido ubicada dentro del parque central, como medida de precaución ante los hechos violentos que afrontan los UPC de otras zonas. CARLOS KLINGER

El vehículo está prácticamente oculto entre los árboles y plantas del área verde que tiene cerramiento perimetral.

Dentro de la unidad está el cabo Emanuel Urgilés, quien indica a EXPRESO que trasladaron el móvil, -que antes estaba instalado en una vereda de la avenida principal- como una medida de precaución ante los actos vandálicos que están afrontando las estaciones policiales de otros sectores de la ciudad.

En las 45 manzanas de la ciudadela no hay una Unidad de Policía Comunitaria (UPC). La ayuda policial que recibe viene del circuito Martha de Roldós, al que pertenece, a pesar de que en Urdesa y Bellavista hay varias unidades que están más cerca y pueden ofrecer una respuesta de auxilio que no tarde más de lo que exige el protocolo.

De allí viene el descontento de los vecinos, quienes critican la falta de agilidad en el accionar policial, frente al aumento de robos y asaltos que se dan en la ‘hora boba’, de 14:00 a 16:30 y durante las noches. Ellos calculan que aproximadamente tres robos ocurren a diario.

“Los robos y asaltos continúan. Los delincuentes andan en motos y, muchas veces, utilizan armas de fuego para amenazar a los transeúntes, con el fin de que entreguen sus pertenencias como celulares, reloj, carteras, etc. Luego huyen por los callejones desolados que tienen poca iluminación”, menciona Cecilia Egües, una residente.

Ella denuncia que las luminarias de varias avenidas están dañadas y las que no lo están tienen poca intensidad que no ayudan a ofrecer seguridad en la zona que siempre pasa a oscuras. “Pero los delincuentes no solo están en las calles, también ingresan a las casas para robar, incluso, de forma violenta”, indica Rosa Patrel, quien habita en la Calle Séptima.

Las calles de la ciudadela carecen de una buena iluminación y eso es aprovechado por los delincuentes para robar. Solo la avenida principal está bien alumbrada

Rosa Patrel, habitante de la ciudadela Miraflores.

Relata que hace dos semanas dos hampones armados intentaron ingresar a su vivienda, a las 22:00. “A través de las cámaras de videovigilancia que tenemos pudimos observar su presencia y logramos ahuyentarlos”, señala.

Pero dice que su vecina no corrió con la misma suerte, ya que los delincuentes se sustrajeron la memoria del carro que estaba parqueado dentro del cerramiento de su casa. “Debería haber más presencia policial para que los pillos nos dejen vivir en paz”, anota.

Los uniformados aseguran que realizan patrullajes a diario. “Patrullamos en bicicleta. Nos estacionamos en algún lugar comercial y damos prioridad a los sitios donde hay mayor movimiento de personas”, indica el sargento Urgilés, quien reconoce que aproximadamente tres quejas diarias, sobre robos y asaltos, reciben en la unidad móvil y que estas son escuchadas y atendidas de inmediato.