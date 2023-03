Guayaquil: las dos caras que tiene Plaza Guayarte

Lo que empezó como un interesante proyecto que buscaba fusionar el arte, con la música y la gastronomía en un mismo sitio en Guayaquil, a casi cinco años de su inauguración, parece apagarse. Y es que el rostro de Guayarte se ha partido en dos y uno de ellos ha empezado a decaer. El ala de esta plaza cultural ubicada de lado de la Kennedy se ve deslucida, sin música, ni comercio ni visitas. Apenas unos cuantos la recorren y, como aseguraron a EXPRESO, para acortar el camino o ver el estero que “lamentablemente también huele mal”.

El otro lado, sin embargo, el que da hacia la avenida Carlos Julio Arosemena, se muestra distinto. Hay restobares que son visitados en las tardes y las noches, además cafeterías y murales que sirven de escenarios para fotografiarse. Las visitas son cotidianas.

La plaza fue inaugurada en noviembre de 2018 y Josué Sánchez, concejal de Guayaquil, invitaba en ese entonces a que se visite el espacio que sirve de escenario para obras culturales, aunque con mayor frecuencia en la parte más viva, aseguran asiduos visitantes como Nicole Moreira, quien habita en Ceibos.

“La otra zona, a la que denomino ya ‘La olvidada’ si es que tiene arte, tiene poco público. Y es que quién va a visitar un lugar con todas las puertas y locales cerrados. Nadie en su sano juicio, incluso por seguridad. Y me apena, porque el espacio es bonito y debió aprovecharse. Está ahí olvidado”, piensa.

EXPRESO realizó recorridos varios días de la semana anterior y esta para corroborar la afluencia de visitantes y constató que del lado de la Kennedy, en efecto, el panorama fue desolador.

La zona alta se encuentra cerrada y apagada CARLOS KLINGER

Al llegar a la zona, a pocos pasos de la Universidad de Guayaquil, junto a la entrada peatonal está una puerta que conducía al patio de comidas, que hoy permanece cerrada. En la parte alta antes funcionaban 13 locales de comida y un enorme bar que solía estar lleno de luces y clientes que bebían hasta altas horas de la noche. Hoy, unas rejas impiden el paso para subir al lugar.

“Yo recuerdo que antes venía con mis amigos de la universidad después de las clases, pero ya hace varios meses que esto no funciona. Es lamentable que un sitio tan bonito esté terminando así. Ojalá alguien pueda rescatarlo. Las autoridades están a tiempo. Son muy pocos lugares los que existen para hacer turismo y tienen a la par árboles y sombra. Eso debería aprovecharse”, comentó el guayaquileño Gino Guamán.

En la parte baja del mismo lado, el ambiente está apagado y silencioso. Apenas se alumbra por unos cuantos focos colgantes que se mantienen encendidos y las luces de los dos locales que atienden, mientras otros tres, entre polvo y suciedad, se mantienen inactivos. “Pensé que Guayarte era más entretenido, tenía un muy buen concepto, pero sinceramente me voy decepcionado”, aseguró el turista Sneider Vaca, que el pasado jueves visitó por primera vez la plaza.

“Esperaba ver música, artistas, pinturas, pero lo que se ve no es bueno”, dijo mientras decidía si cruzar o no el puente que une las dos alas de Guayarte, como si se tratara de un cordón umbilical.

Durante el día el escenario es igual, pocos clientes llegan a los dos únicos sitios abiertos CARLOS KLINGER

Durante dos horas no llegaron ni diez visitantes y la mayoría entraba, daba una vuelta y se iba. Esto, mientras unos cuatros guardias caminan constantemente mientras silbaban.

Frente a esta situación, EXPRESO consultó a la Dirección municipal de Gestión y Promoción Cultural del Municipio, encargada de la administración de Guayarte, sobre el ocaso que está experimentando ese lado de la explanada. Esta entidad confirmó que de los 25 locales existentes, cinco se encuentran concesionados (aunque EXPRESO vio apenas dos abiertos), siete están vacíos y trece han sido entregados desde el 23 de febrero de 2022 a la Unidad Filarmónica y de Educación Artística Municipal para la construcción de una escuela; sin embargo el proyecto todavía no se ha llevado a cabo.

“Plaza Guayarte fue creado bajo un concepto, pero pasó por la pandemia de la COVID-19 que a todos afectó y hoy, como la dirección que está a cargo de la administración de esta plaza, hemos buscado acercar a la ciudadanía”, respondió la directora de la entidad, Allyson Luna; que no precisó cuándo la Unidad Filarmónica tendrá activo el proyecto, ni tampoco ahondó en las actividades que se llevarán a cabo en el espacio y con qué frecuencia para atraer a los visitantes.

“Algo que se debe destacar es que estos espacios son cedidos a los artistas, promotores culturales, instituciones, emprendedores y la ciudadanía de forma gratuita. Hemos tratado de potencializar la plaza teniendo sintonía con ellos, abriendo exposiciones hasta las 22:00”, se limitó a decir.

Para Wilmer Mantilla, uno de los pocos turistas presentes en uno de los recorridos, la “poca oferta” es la razón por la que luce tan vacío. “No hay opciones de comida y el lugar ya no es llamativo. Empezaron bien, pero ahora ya se ha vuelto aburrido, casi no hay arte”, comentó el ciudadano.

Del otro lado, mientras tanto, según la información municipal, son 17 los locales concesionados y siete los que están sin uso. Allí durante las noches es común ver a las familias y amigos disfrutando. En algunos restobares se observa a los artistas cantando. “Yo solo quiero ver vida en todo el territorio, incluido el puente. Este es uno de los contados sitios al que la delincuencia no llegó. ¿Por qué no aprovechar eso? ¿Por qué no invertir por el bien de la ciudad en un sitio que puede salvarse de perderse?”, cuestionó Gregory Díaz, también visitante.